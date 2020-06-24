Что пообещал сделать Путин. Краткий обзор обращения президента к россиянам 23 июня

23 июня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства поблагодарил всех за ответственное отношение к своему здоровью, и к безопасности близких, за терпение неудобств, возникших из-за вынужденных ограничений и самоизоляции. В обращении он подвел итоги проделанной работы и предоставил новый план решений по поддержанию экономики, рынка труда, социального обеспечения. Все подробности — в кратком обзоре altapress.ru.

Медицина

Дополнительные выплаты для врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией, будут продлены на июль и август. Данные выплаты не будут облагаться налогами. Специалисты также получат повышенные отпускные, независимо от того, когда они уйдут в отпуск.

Встреча министра здравоохранения Алтайского края с врачами Диагностического центра. Дмитрий Лямзин.

Владимир Путин,

президент РФ:

Для медицинских работников, которые участвовали в борьбе с эпидемией, как вы знаете, были предусмотрены стимулирующие выплаты. Для этого направили дополнительные ресурсы регионам. Кроме того, мы установили специальные прямые федеральные доплаты для тех врачей, медсестёр, сотрудников служб скорой помощи, которые непосредственно оказывали помощь больным с коронавирусной инфекцией.

Социальные учреждения

Сотрудники детских домов и домов престарелых также получат дополнительные выплаты.

Алтайские волонтеры собрали подарки одиноким старикам. Фонд «Старость в радость».

Владимир Путин,

президент РФ:

Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают.

Педагоги, психологи, медицинский персонал смогут получить помощь за период с 15 апреля по 15 сентября. Эти денежные средства также будут учитываться при расчете отпускных.

Дети с тяжелыми и редкими заболеваниями

С 1 января 2021 года будет изменена ставка на доходы физических лиц, доход которых превышает 5 млн в год. Ставку повысят с 13% до 15%, однако облагаться будет лишь часть, которая превышает сумму в 5 млн. Такой маневр даст бюджету около 60 млрд рублей.

Мать и ребенок СС0

Владимир Путин,

президент РФ:

Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, «окрасить», защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

Семьи

В июле семьи, в которых есть дети до 16 лет, автоматически получат июньские выплаты — дополнительные по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Семья. Природа. Парк altapress.ru

В июле и августе также продолжат выплачивать увеличенные пособия по безработице, материальную помощь детям в семьях, где родители временно остались без работы.

Владимир Путин,

президент РФ:

Поручаю Правительству, региональным властям в контакте с Банком России принять все необходимые меры, чтобы уже в 2021 году полностью восстановить рынок труда, а это значит, что число безработных в России должно как минимум вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно, опуститься ещё ниже.

Льготная ипотека будет распространяться на жилье не до 3 млн, как прежде, а до 6 млн рублей. В крупных городах (Москва и Санкт-Петербург) — до 12 млн рублей.

Экономика и рынок труда

Ключевая ставка Центрального банка России была вновь понижена на один процентный пункт — до 4,5%.

Рабочие на «Алтайском моторном заводе». Анна Зайкова

Предусмотрен льготный кредит по ставке 2% для пострадавших отраслей. Эти средства поступят организациям и предприятиям равными долями в июне, июле и августе.

Выделят ещё 100 млрд рублей на поддержку предприятий, их работников на этапе выхода из режима ограничений.

Владимир Путин,

президент РФ:

Подчеркну, кардинальное улучшение делового климата, упрощение всех процедур должно стать важнейшим ресурсом восстановления и качественного развития экономики. Нужно предоставить больше свободы, возможностей предпринимателям, в том числе начинающим.

Предприниматели

С 1 июля 2020 года у каждого региона появится право вводить режим для самозанятых. Статус самозанятого можно будет получить с 16 лет. Начинающие предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ — 12 тысяч 130 рублей.

«АК БАРС» Банк: большая помощь малому бизнесу. Архив ОАО «АК БАРС» Банк.

Владимир Путин,

президент РФ:

Именно молодые люди — энергичные, образованные, профессиональные, часто вчерашние школьники и студенты, — составляют костяк высокотехнологичных команд и компаний, в том числе в сфере информационных технологий.

IT-сфера

Для IT-отрасли сократят нагрузку на фонд оплаты труда и уменьшат налоговую ставку на прибыль с 20% до 3%.

5 причин для айтишника не пропустить IT’Summer 2016. архив компании «Центр ЛПО»

Владимир Путин,

президент РФ:

Напомню, мы уже вдвое, до 15 процентов понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14 процентов на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6 процента. Причём не временно, а бессрочно.

Российские налоговые резиденты

Российским предпринимателям, которые развивают свой бизнес за рубежом, дадут право уплачивать фиксированную налоговую сумму без дополнительной отчетности. Налог составит 5 млн рублей в год.

Регионы

Им выделят еще 100 млрд рублей плюсом к уже выделенным 200 млрд для борьбы с эпидемией и её последствиями. В 2020 году добавят еще 100 млрд рублей на обновление региональной дорожной сети.

Ремонт алтайских дорог по нацпроекту. Дмитрий Лямзин.

Владимир Путин,

президент РФ:

Направим эти средства в те субъекты, которые работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика.

Некоторые из вынужденных санитарных ограничений, которые были введены весной, пока сохраняются.

Подготовила Дарья Зыкова.