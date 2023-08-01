Что решил прошедший в Барнауле совет казачьих атаманов России и зарубежья

Расширенный совет атаманов Союза казачьих войск России и зарубежья, впервые состоявшийся в Барнауле, постановил обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о реорганизации казачьих объединений. Кроме того, на мероприятии обсуждались вопросы помощи фронту, а также взаимодействия с Русской православной церковью и государством.

Разделение казаков

Для понимания происходящих в среде казачества процессов читателю, который незнаком с этим вопросом, потребуются некоторые сведения о текущем положении дел. Одна из острейших проблем современного казачества — разделение казаков на реестровых и нереестровых.

Первые числятся в специальном реестре, получают бюджетное финансирование и принимают в свои ряды любых граждан РФ в возрасте от 18 лет. Нереестровые казаки, как правило, происходят из казачьих родов и объединяются в рамках многочисленных общественных организаций.

Расширенный совет казачьих атаманов 2023. Дмитрий Лямзин.

Преодоление разногласий

На проходившем в Барнауле совете собрались казаки именно нереестровые, и одной из основных стала тема объединения казачества. Верховный атаман союза, генерал-майор казачьих войск Виктор Ратиев заявил, что в реестровом казачестве атаманов, фактически, назначают, а выделяемые на развитие казачества средства до самих казаков почти не доходят.

Виктор Ратиев,

верховный атаман союза:

Как дошло дело до 24 февраля и этим реестровым атаманам дали указание сформировать дивизии, так они даже отделений не сформировали. Вот и все. Нет там столько людей, сколько заявлялось, дутое все. Нужно убрать этот реестр, не надо нас делить.

Представитель уральских казаков добавил, что в администрации городов поступают письма за подписью начальника Минюста — работать только с реестровыми казаками. Доходило даже до того, что некоторые священники отказывались благословлять нереестровых казаков на проведение их мероприятий.

Расширенный совет казачьих атаманов 2023. Дмитрий Лямзин.

Идеальная форма казачества

Первый атаман Алтайского отдела Сибирского казачьего войска (СКВ) и третий атаман СКВ Юрий Абрашкин также выразил мнение, что «вакханалию с казаками» пора прекращать. Он предложил вернуть казачью организацию и структуру к форме, выработанной в царское время. Эту форму он назвал идеальной.

Юрий Абрашкин,

первый атаман Алтайского отдела СКВ:

Было 11 казачьих войск, был верховный атаман, и все управление было слаженным, четким и ясным. И не надо слишком много организаций создавать на местах. На такой маленькой территории, как Алтай, например, пять организаций. Это раздрай и шатание, сейчас больше атаманов, чем казаков.

В итоге расширенный совет атаманов Сибири, Алтая и Урала принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством об отмене разделения казаков на реестровых и нереестровых. Совет призвал все казачьи войска поддержать это ходатайство.

Расширенный совет казачьих атаманов 2023. Максим Стрелковский.

Казачье лобби

Атаман от Семиреченского казачьего войска, действующего на территории Казахстана и Киргизии, предложил восстановить систему кошей — региональных общественных организаций казачьего толка, а также продвигать во властные (прежде всего, законодательные) структуры представителей казачества.

Атаман Юрий Абрашкин предложил также продвигать казаков в структуры церковные — направлять своих сыновей и внуков учиться в семинарию. По его мнению, приток казаков в ряды священников позволит усилить работу по духовному образованию казачества. Впрочем, с необходимостью привлечения молодежи к православию соглашались все присутствовавшие на совете.

Расширенный совет казачьих атаманов 2023. Дмитрий Лямзин.

Казачество и православие

Совет проходил в актовом зале Алтайской митрополии Русской православной церкви. Присутствовал на нем и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, которого Виктор Ратиев назвал одним из самых уважаемых священнослужителей России среди казаков.

Владыка поблагодарил казаков за поддержку православия и служение Отечеству, отметив, что стремления, заботы и опасения казаков актуальны и понятны для церкви, которая сама сталкивается с законами и конституционными нормами, отделяющими церковь от государства.

Митрополит Сергий:

Казачество, особенно нереестровое, находится, практически, в таком же положении, что и церковь. И как же мы не будем вас поддерживать? Я считаю, что со стороны церкви в поддержке в первую очередь нуждаются именно нереестровые казачьи организации — родовых казаков, которые всегда были и останутся. Реестровые, бывает, приходят и уходят, а родовые остаются и служат всегда.

Отец Сергий также пожелал Божьего благословения на труды и дела казаков, указав, что служба Родине в современных условиях очень сложна.

Расширенный совет казачьих атаманов 2023. Дмитрий Лямзин.

Помощь фронту

Что касается современных условий, то разъяснять собравшимся смысл этих слов никому не требовалось. Все казаки активно помогают русской армии с самого начала специальной военной операции ВС РФ на Украине (СВО), а многие ездили добровольцами в ополчение ЛДНР еще с 2015 года. На совете присутствовал казак в возрасте 72 лет, участвовавший в боевых действиях СВО.

Отмечалось, что из Алтайского края казаков-добровольцев уехало на СВО много. Однако, помимо помощи людским ресурсом, казаки активно занимаются отправкой на фронт гуманитарных грузов и необходимых для ведения боевой работы предметов. Также на Алтае совместно с государственными структурами формируются центры по восстановлению и реконструкции техники для фронта.

А организатор волонтерского движения помощи мобилизованным «Добрая воля 22» Николай Панов представил на совете собранный энтузиастами квадрокоптер, превосходящий французский аналог по цене и тактико-техническим характеристикам. Он способен нести 6 кг полезного груза и оборудован четырьмя системами сброса. Себестоимость дрона составляет 250 тыс. рублей.

Расширенный совет казачьих атаманов 2023. Максим Стрелковский.

Сила — в единстве

Виктор Ратиев призвал казаков держаться вместе, собираться вокруг своих атаманов. По его словам, лучшей доли в ближайшее время в государстве не будет — будет только хуже. Но казаки — воины Христовы и неотъемлемая часть русской армии, поэтому всегда должны быть готовы сплотиться и защищать свое Отечество.

Виктор Ратиев,

верховный атаман союза: