Что сказал Владимир Путин на совещании с членами Совбеза

10 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. О чем сообщил президент — в материале altapress.ru.

Расследование диверсии на «Северных потоках»

Владимир Путин сообщил, что Россию не допускают к расследованию диверсии на «Северных потоках».

Атомный терроризм

Президент РФ заявил, что совершены три теракта против Курской АЭС, подорваны ЛЭП. Последствий удалось не допустить, добавил российский лидер.

Он также назвал атомным терроризмом атаки против Запорожской АЭС.

Удары по объектам

Президент объявил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, а также объектам военного управления и связи.