Что-то пошло не так: пропал с сайта правовых актов проект о предельном возрасте для контрактников

Проект закона о повышении возраста для увольнения мобилизованных и контрактников удален с официального сайта для размещения проектов нормативных правовых актов, сообщает «Коммерсантъ» .

В сообщении указано — "проект удален. Кажется что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует".

В период мобилизации, военного положения или военного времени для контрактников и мобилизованных будет установлен единый предельный возраст пребывания на службе, предполагал документ.

Причем его опубликовали 8 февраля, указывает Газета.Ru.

Предельный возраст

Предельный возраст в период мобилизации — для высших офицеров до 70 лет, для остальных — 65 лет.

Ранее депутаты одобрили повышение предельного возраста пребывания в запасе.

Документ предполагает введение случаев приостановления пребывания гражданина в резерве.

Предельный возраст пребывания в запасе прописан в законе «О воинской обязанности и воинской службе».

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