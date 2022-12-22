22 декабря
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Политика

Во второй волне мобилизации нет необходимости, заявила спикер Совфеда

В новой волне мобилизации нет необходимости, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом пишет ТАСС.

Валентина Матвиенко.
Валентина Матвиенко.
kremlin.ru

По словам Матвиенко, фейки о якобы предстоящей новой волне мобилизации — инструмент информационной войны.

«Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне — эта тема ни разу не поднималась, ее вообще сегодня нет в повестке», — сказала спикер Совфеда.

Напомним, в среду 21 декабря прошло расширенное заседание коллегии Минобороны. На нем с обширными заявлениями выступили министр обороны Сергей Шойгу и президент Владимир Путин.

Путин призвал модернизировать систему военкоматов и использовать оружие НАТО для улучшения российской армии.

Шойгу призвал увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет.

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