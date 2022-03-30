Матвиенко предложила создать аналог ЕСПЧ, где будут принимать «неполитизированные решения»

Напомним, ранее Россия начала процесс выхода из Совета Европы, в связи с чем с 16 сентября ЕСПЧ не будет принимать жалобы россиян.
Матвиенко предложила создать «свой собственный» суд по правам человека в рамках Содружества независимых государств (СНГ).
«Мне кажется, что это было бы более правильно. Мы могли бы именно в рамках этого своего суда по правам человека рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране, отстаивают свои права», — пояснила спикер Совфеда.
По ее словам, ЕСПЧ в отношении РФ «принимал политизированные решения, ни на чем не основанные», а вот аналог ЕСПЧ будет «неполитизированный».
«Сейчас идет согласование положения о таком суде», — отметила Матвиенко.
Как уточняет издание, это уже второе предложение найти альтернативу ЕСПЧ. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать наднациональный суд на базе ШОС.
Примечательно, что еще в 2020 году президент России Владимир Путин давал поручение обсудить возможность создания подобного суда.