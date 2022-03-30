30 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Матвиенко предложила создать аналог ЕСПЧ, где будут принимать «неполитизированные решения»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать суд по правам человека, который заменил бы россиянам Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишут «Ведомости».

Валентина Матвиенко.
Валентина Матвиенко.
kremlin.ru

Напомним, ранее Россия начала процесс выхода из Совета Европы, в связи с чем с 16 сентября ЕСПЧ не будет принимать жалобы россиян.

Матвиенко предложила создать «свой собственный» суд по правам человека в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

«Мне кажется, что это было бы более правильно. Мы могли бы именно в рамках этого своего суда по правам человека рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране, отстаивают свои права», — пояснила спикер Совфеда.

По ее словам, ЕСПЧ в отношении РФ «принимал политизированные решения, ни на чем не основанные», а вот аналог ЕСПЧ будет «неполитизированный».

«Сейчас идет согласование положения о таком суде», — отметила Матвиенко.

Как уточняет издание, это уже второе предложение найти альтернативу ЕСПЧ. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать наднациональный суд на базе ШОС.

Примечательно, что еще в 2020 году президент России Владимир Путин давал поручение обсудить возможность создания подобного суда.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость