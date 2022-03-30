Матвиенко предложила создать аналог ЕСПЧ, где будут принимать «неполитизированные решения»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать суд по правам человека, который заменил бы россиянам Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишут « Ведомости ».

Напомним, ранее Россия начала процесс выхода из Совета Европы, в связи с чем с 16 сентября ЕСПЧ не будет принимать жалобы россиян.

Матвиенко предложила создать «свой собственный» суд по правам человека в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

«Мне кажется, что это было бы более правильно. Мы могли бы именно в рамках этого своего суда по правам человека рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране, отстаивают свои права», — пояснила спикер Совфеда.

По ее словам, ЕСПЧ в отношении РФ «принимал политизированные решения, ни на чем не основанные», а вот аналог ЕСПЧ будет «неполитизированный».

«Сейчас идет согласование положения о таком суде», — отметила Матвиенко.

Как уточняет издание, это уже второе предложение найти альтернативу ЕСПЧ. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать наднациональный суд на базе ШОС.

Примечательно, что еще в 2020 году президент России Владимир Путин давал поручение обсудить возможность создания подобного суда.