Матвиенко призвала сократить контролирующие органы

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко призвала сократить штат контролирующих органов и ограничить полномочия по проведению проверок.
По ее словам, работу контрольно-надзорных органов никто не контролирует.
«Они на местах так чудят, такое творят, что бизнес просто стонет», — подчеркнула Матвиенко.
Необходимо поставить их на место, ограничив полномочия, добавила она.
Как уточняет Lenta.ru, Матвиенко указала, что проверки следует проводить в соответствующие сроки, а «не когда вздумается».
Также, по ее мнению, следует «посмотреть на реформирование этой системы, сокращение численности всей этой армии и навести в этой сфере порядок».
Ранее Матвиенко расстроила реакция Минпромторга на ситуацию с импортом.