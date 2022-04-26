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Экономика

Матвиенко призвала сократить контролирующие органы

Совфед намерен обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением реформировать контрольно-надзорные органы, пишет «Интерфакс».

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Анна Зайкова

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко призвала сократить штат контролирующих органов и ограничить полномочия по проведению проверок.

По ее словам, работу контрольно-надзорных органов никто не контролирует.

«Они на местах так чудят, такое творят, что бизнес просто стонет», — подчеркнула Матвиенко.

Необходимо поставить их на место, ограничив полномочия, добавила она.

Как уточняет Lenta.ru, Матвиенко указала, что проверки следует проводить в соответствующие сроки, а «не когда вздумается».

Также, по ее мнению, следует «посмотреть на реформирование этой системы, сокращение численности всей этой армии и навести в этой сфере порядок».

Ранее Матвиенко расстроила реакция Минпромторга на ситуацию с импортом.

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