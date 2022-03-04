Матвиенко: ситуация с невыплатой пенсий в России не повторится, как в 1990-х годах

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко по итогам весенней парламентской сессии заявила, что государство гарантирует выплату пенсий всем гражданам РФ, сообщает ТАСС .

Матвиенко подчеркнула, что государство при любых условиях, какие бы ни были ситуации, должно гарантировать гражданам выплату пенсий в соответствии с законодательством.

«Недопустимо повторить 90-е годы, когда, вы помните, пенсии до года не платились, у государства не было возможностей, ресурсов их платить. Ничего подобного впредь, гарантирую, никогда не повторится, все граждане будут регулярно получать положенную им пенсию», — заверила спикер Совфеда.

При этом подчеркнула, что если бы пенсионный возраст не повысили, то наступили бы «более болезненные и радикальные меры».

«Конечно же, надо повышать пенсии, и мы понимаем, что уровень пенсионного обеспечения не обеспечивает комфортной жизни пенсионеров», — указала Матвиенко.

Она напомнила, что государство регулярно индексировало пенсии, и что «сейчас пришло время для более высокого повышения и индексации выше инфляции».

Но, продолжила парламентарий, сокращается количество работающих на одного пенсионера.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае мужчины «будут умирать» почти сразу после выхода на пенсию в 65 лет.