4 марта
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Экономика

Матвиенко: ситуация с невыплатой пенсий в России не повторится, как в 1990-х годах

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко по итогам весенней парламентской сессии заявила, что государство гарантирует выплату пенсий всем гражданам РФ, сообщает ТАСС.

Валентина Матвиенко.
Валентина Матвиенко.
kremlin.ru

Матвиенко подчеркнула, что государство при любых условиях, какие бы ни были ситуации, должно гарантировать гражданам выплату пенсий в соответствии с законодательством.

«Недопустимо повторить 90-е годы, когда, вы помните, пенсии до года не платились, у государства не было возможностей, ресурсов их платить. Ничего подобного впредь, гарантирую, никогда не повторится, все граждане будут регулярно получать положенную им пенсию», — заверила спикер Совфеда.

При этом подчеркнула, что если бы пенсионный возраст не повысили, то наступили бы «более болезненные и радикальные меры».

«Конечно же, надо повышать пенсии, и мы понимаем, что уровень пенсионного обеспечения не обеспечивает комфортной жизни пенсионеров», — указала Матвиенко.

Она напомнила, что государство регулярно индексировало пенсии, и что «сейчас пришло время для более высокого повышения и индексации выше инфляции».

Но, продолжила парламентарий, сокращается количество работающих на одного пенсионера.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае мужчины «будут умирать» почти сразу после выхода на пенсию в 65 лет.

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