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Жизнь

На Алтае мужчины «будут умирать» почти сразу после выхода на пенсию в 65 лет

В Алтайском крае средняя продолжительность жизни мужчин на два месяца превышает 65 лет, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на Алтайкрайстат.

Бедность. Пенсионер.
Бедность. Пенсионер.
CC0

Численность мужского населения в крае на 1 января 2021 года — почти 1,06 млн человек, или 46,2% от общего числа жителей.

«В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составила 65,18 года, а вот для женщин — 75,16 года», — выяснили аналитики.

Напомним, после пенсионной реформы мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, начиная с 2028 года, а женщины — в 60 лет.

Таким образом, если за 6 лет продолжительность жизни не увеличится, то в среднем мужчины будут умирать через 2 месяца после выхода на пенсию, а женщины проживут еще 15 лет.

Средний возраст мужчин в регионе на начало 2021 года составил 38,12 года, тогда как средний возраст женщин — 43,24.

Несмотря на меньшую численность мужчин, количество занятого мужского населения преобладает над женским.

Так, по данным обследования рабочей силы за III квартал 2021 года, уровень занятости мужчин в возрасте от 15 лет и старше составил 64,4% от общей численности.

Ранее об итогах года, в том числе и проблемах демографии, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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