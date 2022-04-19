19 апреля
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Экономика

«Эта дискуссия не совсем о гвоздях»: Матвиенко расстроила реакция Минпромторга на ситуацию с импортом

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко осталась недовольна реакцией Минпромторга на ситуацию с импортом гвоздей.

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Анна Зайкова

Ранее для нее стало открытием, что гвозди в Россию завозятся, а не производятся свои, хотя в стране «столько металла». В ответ в Минпромторге заявили, что компании производят достаточно гвоздей и 20% еще и отдаются на экспорт.

«И снова о гвоздях. Хотя эта дискуссия не совсем о гвоздях. Гвоздь, можно сказать, символ самого простого в производстве предмета, для изготовления которого у нас всего хватает с лихвой. Но и здесь, как оказывается, есть вопросы. И немало. И они требуют ответа. Я в своем высказывании легко могла заменить слово „гвозди“ на какое-нибудь другое», — объясняет Валентина Матвиенко в своем новом посте в Telegram.

Комментарий Минпромторга она назвала недоразумением. Кто-то решил проявить инициативу и поторопился, упрекнула представителей ведомства спикер Совфеда.

«К моему глубокому сожалению, вместо того, чтобы проанализировать ситуацию, разобраться, как так получилось, что изделия, которые чуть сложнее, чем кусок проволоки, мы тоннами ввозим из других стран, Минпромторг радостно заявляет, что гвоздей в стране производится достаточно и готовит бравурный пресс-релиз. Получается, что все хорошо. Может, у кого-то и все хорошо. Но наши граждане способны сходить в ближайший строительный магазин и посмотреть в отделе крепежа страну происхождения товара» — пишет Матвинеко.

Понятно, что ни одна страна не в состоянии обеспечить сама себя во всех сферах на 100%, продолжает глава Совфеда, но также понятно и то, что есть области, где мы не только можем, но и должны полностью закрывать и все свои потребности, и производить на экспорт.

«Но почему-то этого не происходит», — добавила она.

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