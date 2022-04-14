14 апреля
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Жизнь

Минпромторг успокоил Матвиенко насчет производства гвоздей

В России производится достаточно гвоздей, заявили РИА Новости в Минпромторге в ответ на слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко об импортных гвоздях.

Ремонт, гвозди, молоток.
Ремонт, гвозди, молоток.
CC0

Ранее Матвиенко сказала, что для нее стало открытием, что в Россию завозятся гвозди, а не производятся свои, хотя в стране «столько металла».

Российские компании производят гвозди в достаточном количестве, заявили в ответ на это в Минпромторге.

«Мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из них от 600 тонн до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц, малые предприятия в общей сложности выпускают от 2 до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц. При этом спрос на гвозди падает примерно на 5% ежегодно, эта часть рынка замещается саморезами», — объяснили в ведомстве.

А импортируются гвозди в основном из Белоруссии — около 2 тыс. тонн в месяц. В основном это редкие — латунные или мелкие.

Внутренний спрос Россия закрывает, более того, 20% гвоздей собственного производства экспортирует в страны СНГ, добавили в министерстве.

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