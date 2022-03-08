Матвиенко предложила создать «женское» ведомство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо создать отдельное ведомство по делам женщин, семьи и детей, сообщает ТАСС .

«Сейчас вопросами укрепления семьи, поддержки материнства и детства занимаются различные министерства и ведомства, для многих из которых эта тема, скажем так, непрофильная. Полагаю, государству, обществу следует внимательно, всесторонне проанализировать накопленный в этой сфере опыт. В том числе вновь рассмотреть вопрос о создании органа власти федерального уровня, который бы осуществлял выработку государственной политики по делам женщин, семьи, детей, координировал и контролировал ее реализацию», — указала Матвиенко.

При этом, по словам Матвиенко, российское государство смогло добиться не только равноправия полов, но и добиться его практического осуществления, пишет Газета.Ru. Тем не менее, председатель Совфеда отметила некоторые проблемы с правами женщин в России.

«Все еще недостаточное, не отвечающее реальной роли женщин в жизни страны их представительство на руководящих постах в политике, органах государственной, муниципальной власти, в бизнесе», — заявила Матвиенко.

Накануне 8 марта губернатор Алтайского края встретился с женщинами-активистками и получил кружку.