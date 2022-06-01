Матвиенко напомнила про «завет Петра I», говоря о необходимости реформы образования

Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.
«Мы забыли завет Петра I, который в свое время сказал, что не надо копировать все то, что делается в Европе. Далеко не все для нас приемлемо. Нужно брать только то лучшее, что полезно для нашего отечества. Сегодня можно сказать, что интеграция, присоединение к Болонскому процессу не состоялось. Вопреки всем обещаниям Запада, опорная интеграция наших университетов, научных центров — ничего этого не произошло», — отметила Матвиенко.
По ее словам, сейчас идет дискриминация российских дипломов и научных степеней. При этом российское образование всегда отличалось своим фундаментом и тщательной подготовкой высококвалифицированных профессионалов.
«Мы потеряли все это лучшее, что было в нашей системе образования, и ничего не обрели полезного для России», — подчеркнула спикер Совфеда.
Матвиенко указала, что выход из Болонского процесса должен сопровождаться серьезной реформой отечественного образования.
«Здесь спешка неуместна, нужна широкая дискуссия с научным сообществом, с ректорским сообществом, и выработка плана пошаговых действий. Не надо сейчас быстро-быстро, так, для галочки. При этом нельзя взять и быстро вернуться в ту советскую систему. Это уже невозможно. За эти десятилетия многое изменилось, мир изменился и мы изменились. Надо серьезнейшим образом пересмотреть содержание нашего образования», — заключила она.