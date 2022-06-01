Матвиенко напомнила про «завет Петра I», говоря о необходимости реформы образования

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что интеграция России в Болонский процесс не состоялась и нужно выходить из этой системы, сообщает РИА «Новости» .

Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.

«Мы забыли завет Петра I, который в свое время сказал, что не надо копировать все то, что делается в Европе. Далеко не все для нас приемлемо. Нужно брать только то лучшее, что полезно для нашего отечества. Сегодня можно сказать, что интеграция, присоединение к Болонскому процессу не состоялось. Вопреки всем обещаниям Запада, опорная интеграция наших университетов, научных центров — ничего этого не произошло», — отметила Матвиенко.

По ее словам, сейчас идет дискриминация российских дипломов и научных степеней. При этом российское образование всегда отличалось своим фундаментом и тщательной подготовкой высококвалифицированных профессионалов.

«Мы потеряли все это лучшее, что было в нашей системе образования, и ничего не обрели полезного для России», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко указала, что выход из Болонского процесса должен сопровождаться серьезной реформой отечественного образования.