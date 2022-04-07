«Анатомии обучает пчеловод». В Барнауле преподаватели медколледжа рассказали, как студенты становятся медиками

Ранее студенты Барнаульского медицинского колледжа написали открытое письмо региональному минздраву, губернатору Виктору Томенко и другим властям, в котором пожаловались, что не представляют, как после выпуска будут лечить людей — для этого им не хватает знаний. Студенты заявили: «Не умеем ставить уколы».

После этого алтайский минздрав ответил на жалобу студентов Барнаульского медколледжа. Ведомство подчеркнуло, что медколледж продолжает готовить кадры, несмотря на сложности, которые вызвала пандемия в работе системы здравоохранения.

Теперь к спору подключилась третья сторона — преподаватели колледжа. Они подчеркнули, что полностью разделяют точку зрения студентов и тоже обеспокоены организацией учебы и практики.

«Преподаватели оказались заложниками сложившейся в колледже ситуации, и дело отнюдь не в коронавирусной пандемии. Данная ситуация является следствием куда более глубоких негативных изменений, проводимых новым руководством колледжа, последствия которых пока сложно даже оценить. За последнее время из колледжа уволилось большое количество преподавателей, в том числе и клинических предметов, что привело к увеличению в 2,5 раза почасовой нагрузки на оставшихся преподавателей (по 16 — 18 часов занятий в день). Занятия в большом объеме вынуждены вести даже заведующие отделениями. Иногда они ведут занятия в двух разных учебных комнатах в одно и то же время. Нехватка преподавателей породила несоответствие уровня образования преподавателя учебной дисциплине. Например, для преподавания анатомии трудоустроен человек с высшим зоотехническим образованием, специализация пчеловодство», — говорится в письме.

Медики Алтайского края. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Преподаватели колледжа подчеркнули, что помнят те времена, учреждением руководили «в высшей степени профессиональные директора».

«Григорьев Н.И., Гуськов А.И., Калмыков Н.И., Савельев В.М., имеющие высшее медицинское образование. Высшей ценностью для них были обучающиеся и преподаватели. Именно эти руководители сплотили вокруг себя работоспособный и компетентный административный и педагогический коллектив. Подготовка будущих специалистов-медиков была практикоориентированной. Занятия по клиническим дисциплинам проводились преподавателями с медицинским образованием (которые принимались в училище, затем в колледж на конкурсной основе), на базе медицинских учреждений, в которых имелись оборудованные учебные комнаты, студенты большую часть времени работали с больными, что и обеспечивало необходимый уровень практической подготовки», — пояснили в письме.

Также преподаватели указали на расписание, которым ранее занимались профессионалы, знающие специфику медобразования, поэтому оно сбалансированным, без перегрузки студентов и преподавателей. А сейчас, как утверждается, составлением расписания «занимаются школьные учителя».