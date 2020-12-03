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Политика

Чубайс не пропадет. Стало известно, какую должность могут предложить бывшему директору «Роснано»

Анатолий Чубайс, покинувшйи пост директора «Роснано» в результате реорганизации российских так называемых институтов развития, может стать постоянным представителем России в ООН, пишет lenta.ru.

Владимир Путин и Анатолий Чубайс.
Владимир Путин и Анатолий Чубайс.
kremlin.ru

Такая версия вполне вероятна. Чубайс лично знаком со многими лидерами влиятельных стран, либо с главами бизнес-структур, поддерживающих президентов и премьер-министров.

Он вполне может выстроить конструктивные отношения с самыми сложными партнерами по любым международным вопросам.

Однако в МИДе пока не подтверждают данную информацию. Не исключено, что на эту же должность метит и действующий министр иностранных дел Сергей Лавров, ему недавно исполнилось 70 лет. И он также хотел бы получить на ближайшие годы такую же статусную, но менее хлопотную должность.

Чубайс возглавлял корпорацию «Роснано» с июля 2011 года. Напомним, что 2 декабря новым директором «Роснано» стал Сергей Куликов, теперь уже бывший заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Его кандидатуру поддержал президент Владимир Путин.

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