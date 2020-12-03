Чубайс не пропадет. Стало известно, какую должность могут предложить бывшему директору «Роснано»

Такая версия вполне вероятна. Чубайс лично знаком со многими лидерами влиятельных стран, либо с главами бизнес-структур, поддерживающих президентов и премьер-министров.
Он вполне может выстроить конструктивные отношения с самыми сложными партнерами по любым международным вопросам.
Однако в МИДе пока не подтверждают данную информацию. Не исключено, что на эту же должность метит и действующий министр иностранных дел Сергей Лавров, ему недавно исполнилось 70 лет. И он также хотел бы получить на ближайшие годы такую же статусную, но менее хлопотную должность.
Чубайс возглавлял корпорацию «Роснано» с июля 2011 года. Напомним, что 2 декабря новым директором «Роснано» стал Сергей Куликов, теперь уже бывший заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Его кандидатуру поддержал президент Владимир Путин.