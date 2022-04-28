Чубайс обосновался в Италии и не планирует возвращаться в Россию

Бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента Анатолий Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственного источника.

Источник утверждает — Чубайс покинул Российскую Федерацию на частном самолете. Какое-то время бывший спецпредставитель президента находился в Турции.

По данным источника, в Италии у бывшего главы «Роснано» имеется некая собственность. Официальные представители Чубайса отказались комментировать все вышеизложенное.

Потерпевший

Между тем Анатолия Чубайса ждут в Москве. Здесь он должен дать показания в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей.

Основным фигурантом дела является бывший партнер Чубайса Илья Сучков. 27 апреля Хамовнический суд Москвы отложил процесс на месяц из-за неявки потерпевшей стороны и одного из свидетелей, пишет bfm.ru.

Отъезд

Об отъезде Анатолия Чубайса из страны стало известно 23 марта. Следом за этим поступила информация о том, что государственный деятель по собственному желанию ушел с должности спецпредставителя президента России по устойчивому развитию.

21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».