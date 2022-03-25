Путин уволил своего спецпредставителя Чубайса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Анатолия Чубайса с должности специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития, передает ТАСС .

Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее об этом писали зарубежные СМИ. Также сообщалось, что Чубайс покинул Россию. Подтверждения этому еще нет.

«Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал — не уехал — это его личное дело», — комментировал Песков РИА «Новости».

При этом пресс-сек указал, что Анатолий Чубайс не был регулярным сотрудником, а трудился «на общественных началах» и не был непосредственно сотрудником администрации президента.

Его также спросили, правда ли, что Чубайс покинул пост из-за несогласия с проведением спецоперации на Украине. Песков сказал, что Кремлю ничего об этом неизвестно, добавляет «Интерфакс».

Анатолий Чубайс с 2008 по 2020 год возглавлял «Роснано», в декабре 2020 года он устроился на должность спецпредставителя Путина.

Ранее председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович ушел со своего поста.