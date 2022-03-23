СМИ: Чубайс покинул пост спецпредставителя Путина и уехал из России

Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны, сообщает Forbes .

Об уходе Чубайса с поста спецпредставителя президента также сообщает ТАСС со ссылкой на источник «из окружения Чубайса».

«Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», — сказал собеседник агентства.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на два источника, Чубайс стал самым высокопоставленным чиновником, уволившимся после начала спецоперации на Украине.

Forbes удалось дозвониться до Чубайса, однако на вопрос «действительно ли уехал из России» не ответил и бросил трубку.

В беседе с РБК брат политика Игорь Чубайс на вопрос об отъезде ответил: «Не могу сказать, не в курсе».

Напомним, Чубайс с 2008 по декабрь 2020 года возглавлял «Роснано», а после занял пост спецпредставителя Владимира Путина.