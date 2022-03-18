Дворкович уходит с должности председателя фонда в «Сколково»

Председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович уходит со своего поста, пишет РБК.

Дворкович объявил о своем уходе сегодня, 18 марта, на встрече с сотрудниками фонда. На главных должностях он работал с 2018 года.

«Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда „Сколково“ и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках „Большого Сколково“», — сообщил журналистам его представитель.

Источники издания сообщают, что опустевшее место может занять Игорь Дроздов — председатель правления «Сколково».

Напомним, Дворкович выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине в разговоре с американским изданием Mother Jones.

Будучи главой Международной шахматной федерации (ФИДЕ), он также сообщил, что добивается того, чтобы в России и Белоруссии не проводили официальные шахматные турниры, а шахматистам не позволяли представлять страны в соревнованиях.

После этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал уволить Дворковича с поста директора фонда «Сколково» за «национал-предательство».