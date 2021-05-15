Чубайс рассказал о ненависти к советской власти

Спецпредставитель президента Анатолий Чубайс рассказал в интервью «Коммерсанту», за что ненавидит советскую власть. «Она была омерзительной», — заявил политик.

Чубайс рассказал, что период его становления прошел в поздние советские годы.

Анатолий Чубайс,

спецпредставитель президента РФ:

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: „Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька“ <…> Это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено».

Отвечая на вопрос о том, что коммунисты часто напоминают об успехах Китая, Чубайс сказал, что отличие китайского пути от советского состоит в том, что «Китай проводил экономические реформы с имеющимся государством».

По словам политика, это позволяет действовать плавно, адаптируя экономику к сложным преобразованиям. Тогда как отсутствие государства заставляет рубить с плеча, начиная с шоковой терапии и отпуска цен.