Дебош в Госдуме, церемония награждения несовершеннолетнего: как золотые пистолеты объединяют родственников Кадырова

Мальчик в военной форме придерживал рукой золотой пистолет, указывает "МК".

Перед законом все равны?

В сети мгновенно отреагировали на оружие несовершеннолетнего. Если бы это был кинжал — традиционная деталь костюма настоящего горца и символ мужественности — было бы понятно.

Однако золотой пистолет, пусть даже травматический?

Согласно законодательству «Право приобретения гражданского огнестрельного оружия имеют граждане РФ, достигшие 18 лет, после получения в органах внутренних дел по месту жительства лицензии на приобретение конкретного вида оружия. Право приобретения огнестрельного оружия ограниченного поражения (травматическое оружие) наступает по достижении 21 года».

Получается, что даже на ношение травмата Адам права пока не имеет. Есть версия — подростка одарили сувенирным пистолетом.

Между тем новая должность сына Кадырова — начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни — предполагает ношение оружия. И не сувенирного. При этом о любви Кадырова-младшего к тюнингованному оружию было известно и ранее — он публиковал фото с двумя украшенными винтовками, сидя на стуле в роскошном интерьере, указывают "Новые Известия".

Кстати, Кадыров-младший и раньше посещал церемонии награждения в военной форме, но 7 ноября он все же впервые прибыл с золотым пистолетом.

Модель

Вероятнее всего, золотой пистолет 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова — это австрийский Glock 34. Это предположил эксперт по оружию Александр Кудряшов, пишет Lenta.ru.

Пистолет имеет квадратный затвор, часть прицела черного цвета, вставленное в золото, задняя заглушка на затворе тоже черного цвета. По мнению эксперта, это спортивный пистолет.

Драка парламентариев

О страсти к золотому оружию представителей Чеченской Республики известно давно. Так, в здании Госдумы произошла потасовка между депутатами от "Единой России" (на тот момент, — прим. ред.) Алексеем Журавлевым и Адамом Делимхановым.

Потасовка между единоросами произошла вечером 3 декабря 2013 года. Они повздорили, стоя у лифта. В ходе потасовки, по словам Журавлева, у чеченского депутата выпал золотой пистолет, писало издание "Совершенно секретно". Вот этот золотой пистолет и то, как депутат мог пройти в здание Думы с оружием, если там стоит охрана и рамки, больше всего и обсуждалось в соцсетях.

На тот момент спикер Госдумы Сергей Нарышкин назвал недопустимыми «кулачные разборки» в стенах Думы и заявил, что разбираться в ситуации теперь должны правоохранительные органы. Но дело сошло на "нет".

О депутате с оружием

Адам Делимханов 26 апреля 2022 года получил звание Героя РФ за участие в зоне спецоперации. Герой Чеченской Республики (2023). По данным ряда СМИ, двоюродный брат Рамзана Кадырова. По другим данным Адам Делимханов — муж сестры Рамзана Кадырова.

В 2009 году глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Адама Делимханова своим преемником.

14 июня ряд СМИ и чиновников (включая Рамзана Кадырова) сообщали о ранении либо смерти Делимханова. Причиной чего назывался обстрел Приморска украинскими силами. Позднее Кадыров и ряд российских СМИ выступили с опровержением.

Тогда и Адам Делимханов опроверг сообщения о ранении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и заявил в своем Telegram-канале, что с ним все хорошо.