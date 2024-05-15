Делегация Талибана* приехала на форум в Казани (обновлено)

В экономическом форуме в Казани примет участие и делегация Талибан*, сообщает tatarstan24.tv.

Представители организации примут в ряде панельных дискуссий и встреч с международными партнерами.

Между тем введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации. Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, указывает РБК.

По последним данным, делегация Талибана* не смогла вовремя вылететь в Казань из-за беспилотника, атаковавшего столицу Татарстана, сообщает BAZA.



Cамолет с чиновниками Исламского эмирата Афганистана (на данный момент это практически никем непризнанное государство) должен был вылететь из Москвы в Казань в 08:45, однако до сих пор задерживается из-за утренней атаки беспилотника.

В 2021 году Россия приглашала талибов на международную конференцию в Москву.

*Талибан — запрещенная в России террористическая организация.

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