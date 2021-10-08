Россия пригласила талибов на международную конференцию в Москву

Россия приглашает правящий в Афганистане радикальный исламский «Талибан» (запрещенный в РФ) на международную конференцию в Москве, сообщает Die Zeit .

Представители «Талибана» примут участие в переговорах о будущем страны в Москве 20 октября.

На политический форум также приглашены представители Китая, Ирана, Пакистана и Индии, сообщил посол России в Афганистане Самир Кабулов.

Китай приветствовал формирование талибами временного правительства в Кабуле в начале сентября и ранее заявил о своем намерении поддерживать дружеские отношения с исламистами. По мнению экспертов, стабильное и готовое к сотрудничеству правительство в Кабуле обеспечит Китаю дальнейшие экономические перспективы и расширение его проекта Нового шелкового пути, пишет bfm.ru.

Государства Евросоюза выставили талибам определенные условия для сотрудничества и дальнейшего предоставления помощи. Это включало, в частности, уважение прав женщин и девочек.

Экономика Афганистана во многом зависит от иностранной помощи.

Ранее талибы попросили Москву о помощи в борьбе с наркотиками. По словам заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида, новые афганские власти стремятся прекратить контрабанду наркотиков и рассчитывают на помощь Москвы в этом вопросе, поскольку «мир и стабильность в регионе также и в интересах России».

«Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) 15 августа объявил, что взял под полный контроль Афганистан. Президент Ашраф Гани сбежал из страны в ОАЭ.

*Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.