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Политика

Талибы попросили Москву о помощи в борьбе с наркотиками

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) попросило Россию помочь в ликвидации всех путей наркотрафика, сообщает РИА Новости.

Мак.
Мак.
22.мвд.рф

По словам заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида, новые афганские власти стремятся прекратить контрабанду наркотиков и рассчитывают на помощь Москвы в этом вопросе, поскольку «мир и стабильность в регионе также и в интересах России».

Спикер отметил — выращивание наркосодержащих растений в стране является серьезной проблемой, и важно, чтобы новые власти смогли предложить фермерам альтернативу, пишет «Росбалт».

Ранее в ООН заявили, что талибы получили сотни миллионов долларов от торговли наркотиками и из других незаконных источников до того, как захватили Афганистан.

Между тем сибирское агентство открыло «талиб-бизнес-туры» в Афганистан. Предлагается всем желающим попасть в Кабул через Стамбул. Туристу обеспечат русскоязычного гида, а за дополнительные деньги он может нанять вооруженного телохранителя.

«Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) 15 августа объявил, что взял под полный контроль Афганистан. Президент Ашраф Гани сбежал из страны в ОАЭ.

*Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.

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