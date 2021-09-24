Талибы попросили Москву о помощи в борьбе с наркотиками

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) попросило Россию помочь в ликвидации всех путей наркотрафика, сообщает РИА Новости .

По словам заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида, новые афганские власти стремятся прекратить контрабанду наркотиков и рассчитывают на помощь Москвы в этом вопросе, поскольку «мир и стабильность в регионе также и в интересах России».

Спикер отметил — выращивание наркосодержащих растений в стране является серьезной проблемой, и важно, чтобы новые власти смогли предложить фермерам альтернативу, пишет «Росбалт».

Ранее в ООН заявили, что талибы получили сотни миллионов долларов от торговли наркотиками и из других незаконных источников до того, как захватили Афганистан.

Между тем сибирское агентство открыло «талиб-бизнес-туры» в Афганистан. Предлагается всем желающим попасть в Кабул через Стамбул. Туристу обеспечат русскоязычного гида, а за дополнительные деньги он может нанять вооруженного телохранителя.

«Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) 15 августа объявил, что взял под полный контроль Афганистан. Президент Ашраф Гани сбежал из страны в ОАЭ.

*Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.