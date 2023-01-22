День 332-ый. Главные новости к утру 22 января

Главное из брифинга Минобороны РФ 21 января

На Донецком направлении российские силы заняли Двуречье в ДНР; На Запорожском направлении российские военные уничтожили более 30 украинских военных; Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области; На Купянском направлении ВСУ потеряли за сутки более 35 человек убитыми; На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили более 20 военных ВСУ, одну БМП и американскую РЛС; Российские военные поразили пункт управления 36-го отдельного стрелкового батальона теробороны ВСУ в ДНР; ВС РФ в ДНР уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, в районе Малиновки уничтожена американская РЛС.

Страны Запада готовы ввести двойной потолок цен на российскую нефть

G7, ЕС и Австралия договорились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты. Один будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти, второй — для продукции с дисконтом.

Представители стран согласились, что ограничение цен на российскую сырую нефть помогает ограничить доходы России от экспорта нефти и стабилизировать мировые поставки.

Добыча нефти. открытые источники ( CC0)

Кроме того, стало известно, что страны, которые ввели нефтяной потолок цен, в марте собираются пересмотреть этот уровень исходя из тех рыночных условий, которые будут на мировом рынке углеводородов.



Ранее страны Евросоюза и «Большой семерки» согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, он начал действовать 5 декабря 2022 года. Кроме того, с 5 февраля 2023 года начнут действовать ограничения для нефтепродуктов из России. В ответ на санкции власти России запретили поставки нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если они поддерживают этот потолок цен на нефть.

США советуют Украине отступить от Бахмута

СМИ сообщают, что США советуют Украине сосредоточить внимание на контрнаступлении на юге, а не на боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). По имеющейся информации, американские власти рекомендуют вывести силы для присоединения к программам обучения под руководством США для формирования «более сложных и хорошо вооруженных сил».

Армия РФ , вооруженные силы РФ , танк , танковые войска. Министерство обороны РФ.

Американская сторона считает, что бои в Артемовске мешают готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. По мнению анонимного источника из американской администрации, «чем дольше будут продолжаться бои, тем больше ситуация будет складываться в пользу России, обладающей большими артиллерийскими ресурсами и численным преимуществом».

Бои за Артемовск ведутся с лета 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что в этом направлении идут тяжелые бои.

Мобилизованные будут в армии до самого конца

Член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации, первый замруководителя партии «СРЗП» Дмитрий Гусев сообщил, что мобилизованные граждане будут находиться в Вооруженных Силах РФ до окончания военной спецоперации на Украине.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

Гусев заявил, что главными условиями для возвращения мобилизованных домой, являются победа в спецоперации и соответствующий приказ президента.

«Насколько я понимаю, они пробудут в рядах вооруженных сил до конца спецоперации», — заявил Гусев.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о ее завершении, однако указа об этом подписано не было. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это «юридической особенностью».

Важное — одной строкой

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что украинская сторона пытается вербовать сотрудников перешедшей под контроль России Запорожской АЭС. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина от «Единой России» считает необходимым внести поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают лишение деятелей культуры государственных наград за публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ. В районе Гуляйполя в Запорожской области активизировались боестолкновения между ВСУ и российскими силами, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит всю помощь, в которой она нуждается. Дмитрий Медведев назвал спецоперацию на Украине «новой Отечественной войной». Блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России, заявили в МИД РФ. РФ не подтверждает данные ООН о якобы более 100 судах, ожидающих инспекции в территориальных водах Турции, сообщили в МИД РФ. В МИД РФ заявили о том, что говорить о нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений при помощи ООН не приходится. Илон Маск заявил о поддержке Украины, но назвал «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать удары по Крыму. YouTube заблокировал новый аккаунт телеканала 360 «Антисанкции». США и союзники согласились пересмотреть уровень потолка цен на нефть РФ в марте. В Чечне планируют запустить производство «Джихад-машины» для военных нужд.

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