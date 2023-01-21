День 331-ый. Главные новости к утру 21 января

Главное из брифинга Минобороны РФ 20 января

Российские войска заняли Клещеевку в ДНР и Лобковое в Запорожской области. Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 40 военных; ВС РФ в течение суток уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении; ВС России уничтожили на Херсонском направлении САУ М109 Paladin производства США, а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б»; ВС РФ за сутки уничтожили до 60 военных ВСУ на Донецком направлении; ПВО России за сутки сбили вертолет Ми-8, перехватили 5 беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»; Российские войска уничтожили в Запорожской области РЛС производства США и ангар с украинской военной техникой; ВСУ потеряли за сутки на Запорожском направлении до 90 военных, четыре бронемашины и три гаубицы; ВС РФ поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях; ВС РФ уничтожили склад снарядов ВСУ к РСЗО в районе Звановки в ДНР.

Немецкая разведка узнала о крупных потерях ВСУ под Артемовском

Федеральная разведывательная служба Германии представила депутатам Бундестага доклад, свидетельствующий о трехзначных цифрах потерь украинской армии в районе Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Der Spiegel.

Как сообщают СМИ, на секретном совещании Федеральная разведывательная служба проинформировала немецких депутатов о ситуации. Разведка Германии сообщает, что на линии соприкосновения под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери — речь идет о трехзначных числах погибших за сутки. В публикации отмечается, что если Бахмут падет, это повлияет на всю линию обороны Украины.

Армия России. Военные. минобороны. рф , CC BY 4.0

Бои за этот город продолжаются с декабря. Тогда российское Минобороны заявляло о наступлении и взятии нескольких населенных пунктов. В январе ведомство сообщало о полном контроле над г. Соледаром, поселком Соль, а также Клещеевкой — селом под Артемовском.

Установка ПВО на крышах в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об установке систем ПВО на крышах в Москве. По его словам, именно Минобороны РФ отвечает за безопасность страны и столицы, поэтому вопрос об установке систем ПВО в Москве стоит адресовать им.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились фотографии и видео военной техники и средств ПВО, якобы размещенных в разных точках Москвы и Подмосковья. В частности, речь шла об установке на крыше российского военного ведомства и ряде других зданий столицы системы ПВО «Панцирь-С». Такой комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения, как пилотируемых, так и беспилотных. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

Новые договоренности по поставкам оружия Украине

Вашингтон и союзники договорились о новых поставках вооружения Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи на базе Рамштайн в Германии, в которой участвовали делегации из 50 стран.

Военная техника. Танк. СС0

Глава Пентагона указал на отправку Швецией 90 боевых машин пехоты и предстоящие поставки гаубиц Archer. Также 19 гаубиц предоставила Дания. Латвия перебросила на Украину системы Stinger, вертолеты и прочее оборудование, а Эстония отправила 155-миллиметровые гаубицы. Решение о передаче современных танков не было принято.

Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику для Украины, станут законной целью для ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что государства альянса «играют с огнем», поставляя амуницию украинским властям.

Сергей Лавров. kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

Продолжение действия указа о проведении частичной мобилизации — «юридическая особенность»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова Владимира Путина по вопросам завершения частичной мобилизации. Так он прокомментировал информацию об ответе администрации президента на обращение депутата заксобрания Псковской области. В нем, как утверждается, говорилось, что указ об объявлении частичной мобилизации продолжает действовать.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

Представитель Кремля пообещал уточнить значение фразы о продолжении действия указа. По его мнению, вероятно, речь идет о юридической особенности.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения утверждениям в Telegram-каналах.

Алексея Павлова уволили из Совбеза после скандала

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета Безопасности РФ.

В 2022 году Алексей Павлов стал известен благодаря его комментариям относительно политической обстановки в мире. В октябре он призвал к «десатанизации» Украины и связал смену власти в стране в 2014-м году с деятельностью религиозных сект. Он также назвал еврейское движение «Хабад Любавич» сектой.

После этого российский еврейский конгресс пожаловался на эти слова в Следственный комитет России и прокуратуру. Главный раввин России Берл Лазар заявил, что хасидами являются около 90% раввинов в иудейских общинах России.

После разгоревшегося скандала секретарю Совбеза Николаю Патрушеву пришлось приносить публичные извинения за своего помощника.

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