День 330-ый. Главные новости к утру 20 января

Главное из брифинга Минобороны РФ 19 января

На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили более 60 военных; На Донецком направлении ВС России продолжают успешные наступательные действия. На этом направлении российские войска уничтожили до 80 военных ВСУ, 3 французские артустановки Caesar и артиллерийскую систему М-777; На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией ЗВО уничтожены две самоходки «Акация» и более 30 военных ВСУ; В ДНР российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ и радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-50; На Южнодонецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи и уничтожили более 30 украинских военнослужащих; Истребительная авиация ВКС РФ сбила в ДНР украинский самолет Су-25; Российские войска поразили 67 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях; Средства ПВО России за сутки уничтожили пять беспилотников ВСУ в ЛНР.

Россия продолжает экспорт нефти и газа несмотря на санкции

Несмотря на введенные в отношении России санкции, а также потолок цен на нефть, россиийские углеводороды продолжают поступать на мировой рынок. Так, накануне издание Bloomberg сообщило, что в Сингапуре российскую нефть смешивают с другими сортами для реэкспорта.

В этой стране растет спрос на резервуары для хранения нефти — это свидетельствует о том, что российское топливо смешивается с другими сортами и реэкспортируется по всему миру. По информации издания, от смешивания российской нефти с другими сортами трейдеры могут получать прибыль, близкую к 20%.

Помимо нефти, Россия не оставляет попыток найти новые рынки сбыта природного газа. Так, министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия готова подписать необходимые корпоративные документы по строительству газопровода «Пакистанский поток».

Соглашение о строительстве газопровода Север — Юг (также известный как «Пакистанский поток») протяженностью около 1,1 тыс. км и мощностью 12,4 млрд кубометров газа в год Россия и Пакистан подписали в октябре 2015 года. Коммерческие соглашения стороны должны были подписать в 2016 году, а сдать объект планировалось к 2018 году, однако сроки реализации несколько раз переносились.

В России предложили отбирать квартиры у эмигрантов в пользу детей-сирот

Официальные российские лица продолжают высказываться на тему введения различных санкций против российских граждан, которые уехали из страны. Так, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выступила с идеей конфисковать имущество уехавших из страны россиян в пользу детей-сирот. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле подобное предложение не обсуждали.

Ранее в подобном ключе высказывался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил ввести пункт о конфискации имущества в статьи УК РФ о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил.

Однако глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что конфискация имущества уехавших из России без серьезных поправок в УК РФ невозможна.

Европарламент призвал создать спецтрибунал по Украине

Европарламент большинством голосов принял резолюцию о создании спецтрибунала «по преступлениям агрессии России против Украины». Этот документ не является юридически обязывающим, но другие институты власти Евросоюза должны принять его во внимание.

Евросоюз. CC0

Депутаты призвали добиваться международной поддержки этой идеи — в Генассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7. По мнению Европарламента, спецтрибунал дополнил бы работу Международного уголовного суда.

Ранее Еврокомиссия предлагала создать специальный международный трибунал по Украине под эгидой ООН. Однако министры иностранных дел стран Евросоюза ранее не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу. Российские власти заранее считают вероятное создание такого трибунала нелегитимным и неприемлимым.

Иран не будет признавать присоединение Крыма и новых регионов к России

Обстановка с признанием вхождения новых территорий в состав России по-прежнему не сдвигается с мертвой точки. Отказываются от подобного решения даже страны, которые Россия считает своими партнерами. Так, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что исламская республика не признает вхождения в состав России Крыма, ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, несмотря на «прекрасные отношения» с Москвой, Иран признает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, официально признали Крым российским только Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Северная Корея и Куба. Независимость ДНР и ЛНР были признаны только Сирией, КНДР, Абхазией и Южной Осетией.

Вероятность проведения весеннего призыва по новым правилам близка к нулю

Старт в России весеннего призыва с каждым днем становится все ближе, и в связи с этим актуализируется обсуждение того, будет ли проходить этот призыв с применением нового призывного возраста. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вероятность призыва на срочную службу этой весной с 21 года, а не с 18 лет этой весной является очень низкой. По его мнению, для сдвижения возраста призыва нужно сначала внести изменения в законодательство.

Напомним, в конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет.

Ранее Андрей Картаполов заявлял, что людей в возрасте до 30 лет могут начать призывать в армию уже весной 2023 года. Позднее он отметил, что весной 2023 года призыв на срочную службу, скорее всего, будет проводиться по старым правилам, без повышения призывного возраста.

Новый пакет военной помощи Украине

Западные страны продолжают наращивать объемы военной поддержки Украины. Объем нового пакета военной помощи от США может составить $2,6 млрд. Новый пакет военной помощи могут принять уже в конце этой недели. В него могут войти около 100 американских боевых бронированных машин Stryker и как минимум 50 боевых машин пехоты Bradley. Танки Abrams, скорее всего, не будут включать в пакет помощи из-за проблем с логистикой и сложностей с техническим обслуживанием.

Британский танк Challenger 2. fishki.net танк.

Помимо этого, за последнюю неделю несколько стран объявили о новой военной помощи Украине. Великобритания обещала передать Украине 14 танков Challenger 2. Минобороны Канады анонсировало поставку украинским вооруженным силам 200 единиц бронеавтомобилей.

Также в СМИ появлялись сообщения, что немецкий концерн Rheinmetall сможет поставить на Украину в 2023 году более 100 танков Leopard 2, Leopard 1 и британскую модель Challenger 1, если правительство Германии поставит такую задачу.

Дмитрий Медведев заявил , что проигрыш России может спровоцировать ядерную войну

Дмитрий Медведев отреагировал на заявления некоторых участников Всемирного экономического форума, которые считают возможным наступление мира на Украине только после проигрыша России. Зампредседателя СБ РФ напомнил, что Россия является одной из ядерных держав и заявил, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной».

Позднее эти слова прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это заявление не противоречит ядерной доктрине.

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