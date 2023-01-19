День 329-ый. Главные новости к утру 19 января

Главное из брифинга Минобороны РФ 18 января

ВС РФ уничтожили более 60 украинских военных на Купянском направлении; Две РЛС производства США и станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68 уничтожены на Краснолиманском направлении; ВС России уничтожили за сутки около 90 военных ВСУ на Южнодонецком направлении, а также сорвали попытки ВСУ атаковать на Южнодонецком направлении; ВС РФ уничтожили за сутки до 90 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении; ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении более 90 человек; Войска РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ к РСЗО HIMARS и «Град» в районе Краматорска. Российские войска заняли населенный пункт Соль в ДНР.

Работникам ОПК могут предоставить отсрочку от армии

Российские власти рассматривают возможность введения отсрочки от призыва на военную службу, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге.

По его словам, «оборонка сейчас загружена», а продукция ОПК «в высшей степени востребована». Поэтому в дополнение к существующей сейчас отсрочке по мобилизации власти хотят добавить и отсрочку от срочной службы. Владимир Путин считает, что это нововведение затронет большое количество людей — сейчас в предприятиях оборонки занято более 850 тыс. человек.

Заблокируют ли YouTube в России?

Спустя некоторое время вновь стал обсуждаться вопрос возможности блокировки YouTube в России. Вчера на этот счет высказался гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров. По его словам, этот вопрос может быть рассмотрен «в случае систематического и осознанного нарушения российского законодательства со стороны видеохостинга». Вместе с тем он заявил, что отечественный сервис RuTube пока не может заменить всемирный сервис.

Одновременно с Жаровым на этот счет высказался зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. Он призвал россиян готовиться к закрытию YouTube и назвал этот электронный ресурс «оружием информационной войны». Ранее лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что YouTube будет закрыт в ближайшее время, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны.

YouTube. CC0

При этом депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что вопрос о блокировке YouTube в России не рассматривался.

В июле 2022 г. член СПЧ Игорь Ашманов высказывал мнение, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов — RuTube и «VK Видео». В мае прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что власти не планируют закрывать YouTube. При этом в Роскомнадзоре неоднократно заявляли, что видеохостинг является ключевой площадкой для распространения фейков о спецоперации России на Украине.

Сбербанк начал работать в Крыму

Спустя почти девять лет после того, как Крым вошел в состав России, Сбербанк объявил о начале работы в республике. Здесь появились банкоматы Сбербанка, уже сформирована команда, а офисы откроются в крупных городах уже в первом полугодии, сообщили в банке.

Сбербанк. Анна Зайкова , altapress.ru

Начиная с 2014 года, когда Крым стал одним из российских регионов, звучали призывы к руководству Сбербанка начать работу в республике. Долгое время менеджмент банка отказывался от этого, опасаясь попасть под масштабные санкции. Однако, после начала специальной военной операции в феврале 2022 года, против него и других крупных банков, подобные санкции все же ввели США и друге страны. После этого, «дверь» на крымский рынок оказался открыт.

Владимиру Путину показали прототип электромобиля E-Neva

Президент России Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург посетил Обуховский завод, на котором ему представили образец отечественного электрокроссовера С-класса E-NEVA

Путину показали экспериментальный образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы. На ее базе можно будет собирать автомобили различных типов кузовов, размерности и грузоподъемности. Благодаря платформе автомобили E-NEVA могут оснащаться как чисто электрической, так и гибридной газоэлектрической тяговой системой.

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывает в ближайшие несколько месяцев найти индустриальных партнеров для реализации проекта этого электрического кроссовера.

После начала СВО и ухода большинства автомобильных брендов с российского рынка, в России активизировались попытки помочь отечественному автопрому. Так, ранее стало известно, что российский автопроизводитель «Моторинвест» планирует запустить производство трех новых моделей российских электромобилей под брендом Evolute во втором квартале 2023 года. О создании электромобилей задумывались также в «АвтоВАЗе». Не отстает и традиционный автопром — так, на бывшем заводе Renault начали собирать обновленные «Москвичи».

Уехавших из России айтишников хотят вернуть

Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возращению уехавших из РФ IT-специалистов. В качестве «пряников» обсуждается гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию, а в качестве «кнута» — повышение НДФЛ до 30%.

Работа. Бизнес. Компьютер. unsplash.com.

Кроме того, депутат Госдумы Антон Горелкин предложил предоставлять льготную ипотеку вернувшимся в Россию IT-специалистам. По его словам, все российские специалисты в сфере IT, уволенные из зарубежных компаний, должны рассчитывать на трудоустройство в РФ, также следует распространить на вернувшихся специалистов IT-сферы программу льготной ипотеки

О том, какие главные события произошли 17 января — читайте здесь.