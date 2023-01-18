День 328-ой. Главные новости к утру 18 января

Минобороны РФ , брифинг 17 января

На Купянском направлении артиллерией нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа. На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии в ДНР и ЛНР уничтожено свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. На Донецком направлении продолжались наступательные действия. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в ДНР. Также в ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны в Харьковской области, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98-ми районах. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: гаубица «Краб» польского производства в Харьковской области; самоходная гаубица М109 «Паладин» производства США и боевая машина РСЗО «Град» в Харьковской области; гаубица Д-20 в ДНР; две гаубицы «Гиацинт-Б» в ДНР; две самоходные гаубицы «Акация» в ЛНР и Запорожской области; а также пять гаубиц Д-30 в Херсонской области, ДНР и Запорожской области. Кроме того, уничтожены четыре РЛС контрбатарейной борьбы производства США: две станции AN/ТPQ-50 в Херсонской области, одна РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в ДНР, и одна американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в Харьковской области. Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников в ЛНР, Никольское и ДНР. Перехвачено четырнадцать снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в Харьковской области, ЛНР и ДНР. В Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета HARM производства США. В районе города Бердянск Запорожской области сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотник, 401 ЗРК, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины РСЗО, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники.

Крупного обмена пленными с Украиной не будет

Появившиеся накануне сообщения о подготовке крупного обмена пленными между Украиной и Россией не подтверждаются. Эту информацию опровергла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, с украинской стороной они обсуждали вопрос о возвращении в Россию тяжело раненных военных — по Женевской конвенции они подлежат возвращению на родину без всяких условий. Обмен пленных, заявила она, относится к компетенции военных ведомств обоих стран.

Информация о подготовке крупного обмена пленными появилась после того, как об этом заявил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. По его словам, Россия и Украина обсуждали обмен пленными, под который могут попасть около тысячи человек. По его словам, украинский омбудсмен передал российской стороне список из 800 человек, а российский омбудсмен передал украинскому список из 200 человек.

Миронов предложил легализовать ЧВК «Вагнер»

Одним из крупных достижений российской стороны в боевых действиях за последнее время стало взятие города Соледар. В этой операции ключевую роль сыграли бойцы ЧВК «Вагнер». После этого глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил отметить заслуги бойцов ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и принять закон о легализации частных военных компаний.

Миронов напомнил, что в 2018 году фракция уже вносила подобный законопроект, однако его отклонили. В СРЗП предлагали, чтоб контроль за ЧВК установило Минобороны, а реализовывать полномочия ЧВК смогут только за пределами страны.

Сергей Миронов. Дмитрий Лямзин

Евгений Пригожин заявил в сентябре 2022 года, что создал ЧВК «Вагнер» в 2014 году для «защиту русских на Донбассе». До этого Евгений Пригожин отрицал свою причастность к компании и судился со СМИ за утверждения о своей связи с ЧВК.

На данный момент по российскому законодательству, создание частных военных компаний запрещается является уголовным преступлением, а участие в них попадает под статью 359 УК РФ и наказывается тюремными сроками от 12 до 20 лет колонии.

Алексея Арестовича уволили с поста советника главы офиса президента Украины

Получила развитие история с заявлением советника главы офиса президента по поводу инцидента с жилым домом в Днепре. Во вторник, 17 января, Алексея Арестовича уволили с его поста. Это произошло после того, как он написал заявление об увольнении, как он пояснил, после «принципиальной ошибки». Он говорил, что подъезд дома в Днепре 14 января был разрушен в результате работы украинской системы ПВО, которая, по его словам, сбила ракету Х-22.

Его слова вызвали большой резонанс. Так, мэр Днепра Борис Филатов попросил СБУ и контрразведку проверить Арестовича после его слов. Филатов заявил, что удар «был прямой», а высказавшегося советника главы офиса президента назвал «самовлюбленным скотом и помойным ртом».

После заявления Арестовича стало известно, что в Верховной Раде Украины начали собирать подписи с требованием об его отставке. Депутаты назвали слова господина Арестовича «фантазиями» и настаивали на том, что его версия событий не имеет отношения к официальной позиции украинских властей.

14 января российские вооруженные силы наносили ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины, в том числе в городе Днепр. Вечером того же дня стало известно, что в результате взрыва оказался разрушен пролет девятиэтажного жилого дома — погибли 45 человек. Алексей Арестович заявил, что снаряд упал после того, как украинские военные сбили его. Позже командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что в многоэтажку попала одна из российских ракет. По словам Олещука, у ВСУ нет средств, с помощью которых можно сбить ракету Х-22. Вскоре Арестович извинился за «ошибочную версию» произошедшего.

Казахстан ужесточил иммиграционную политику

Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания для иммигрантов, в том числе и для российских граждан. Теперь иностранцы, которым не нужны визы, могут жить в республике не больше 90 дней в течение полугода. Раньше ограничения в шесть месяцев не было.

Мужчина с чемоданом. CC0

Прежде граждане ЕАЭС, в том числе и россияне, могли выехать из Казахстана и снова пересечь границу, чтобы счет дней пребывания начался заново. Теперь такого правила больше не будет. Поэтому россиянам, находящимся в стране нужно зарегистрироваться в местном миграционном центре и легализоваться для того, чтобы иметь возможность остаться и избежать новых правил. Тем не менее, большинство российских граждан, которые приехали в страну несколько месяцев назад, уже решили эти вопросы. Нововведение прежде всего коснется тех людей, которые только собираются поехать в Казахстан.

За прошлый год в Казахстан въехали почти 1,7 млн россиян, подавляющее большинство из них позже покинуло страну. Но все-таки, по данным местного Минтруда, 8 тыс. человек с российским паспортом получили работу в республике. Основными отраслями, где трудятся россияне, стали сфера услуг, промышленность, строительство и сельское хозяйство. В число самых популярных у мигрантов профессий входят бухгалтеры, продавцы и водители.

Чемодан. СС0.

Россия расторгает международные договоры с Советом Европы

Россия продолжает курс на размежевание с европейской юридической системой. Накануне президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы (СЕ). Это касается устава Совета Европы, европейских конвенций о пресечении терроризма и о защите прав человека.

Всего предлагается денонсировать 21 документ. Среди них также Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года и Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года. Также будет прекращено действие нескольких протоколов.

Договор. Pixabay.com

Процесс размежевания с юридической системой Европы начался в 2022 году. Так, РФ вышла из Совета Европы в марте 2022 года и перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября 2022 года. Таким образом, она также вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.



23 марта 2022 года ЕСПЧ опубликовал резолюцию, в которой разъяснил, что поскольку с 16 сентября Россия перестанет быть стороной конвенции, то суд сможет рассматривать жалобы россиян, направленные против России, если они подавались до этой даты. Впрочем, в июне 2022 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.

Профицит внешней торговли России в 2022 году вырос более чем в 1,6 раза

Российские чиновники продолжают подводить экономические итоги 2022 года. Несмотря на то, что в прошлом году Россия стала абсолютным мировым лидером по количеству введенных в отношении нее санкций, в том числе и экономического характера, российская экономика не только не рухнула, но и по некоторым показателям смогла показать прирост. Так, по предварительной оценке Центробанка России, профицит внешней торговли РФ по итогам 2022 года вырос более чем в 1,6 раза по сравнению с показателем за 2021 год и составил $282,3 млрд.

Рейтинг. Статистика. СС0

При этом профицит счета платежного баланса РФ в 2022 году увеличился почти в два раза — до $227,4 млрд.

«Увеличение профицита счета текущих операций связано с существенным расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема поставок, обусловленного повышением мировых цен на основные товары российского экспорта», — говорится в сообщении регулятора.

В целом за 2022 год объем импорта товаров и услуг сократился, при этом снижение импорта, наблюдавшееся в первой половине года относительно соответствующего показателя предыдущего года, впоследствии сменилось его восстановлением.

Компаниям разрешили не учитывать голоса акционеров из недружественных стран

Санкционное противостояние между Россией и рядом стран продолжается. Российский президент Владимир Путин подписал указ, который установил временный порядок принятия решений в крупных российских акционерных обществах в сфере энергетики, машиностроения, торговли. Органы их управления смогут принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран.

Ценные бумаги. Финансы. открытые источники ( CC0)

В опубликованном документе речь идет о компаниях, соответствующих ряду критериев. Один из них — против владельцев или бенефициаров другими странами либо международными организациями введены санкции. Еще один критерий — у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, есть доли в уставном капитале (акции) такой компании, но они не превышают 50%. Кроме того, размер выручки организации за год, предшествующий решению, должен превышать 100 млрд рублей.

В случае, если в состав органа управления входят граждане из недружественных государств, остальные акционеры вправе принять решение не учитывать их голоса.

Санкции. открытые источники в интернете

В случае, если в состав органа управления такой компании входят граждане из недружественных государств, остальные акционеры вправе принять решение не учитывать их голоса при определении кворума и результатов голосования. Решение в таких ситуациях будут утверждать большинством голосов от числа остальных участников — независимо от положений учредительных документов и корпоративного договора.

Временный порядок будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

О главных событиях за 16 января можно прочитать здесь.