Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, а Россию и Белоруссию лишили права трансляции Олимпийских игр. Самые важные события 16 января

Специальная военная операция на Украине продолжается, а количество связанных с ней новостей не только не уменьшается, но и регулярно возрастает. Altapress.ru видоизменяет хронику событий — предлагаем вам обзор самых важных новостей, произошедших 16 января.

Минобороны РФ , брифинг 16 января

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском направлении артиллерийские подразделения в ходе огневого поражения скоплений живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в ДНР уничтожили свыше 75 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап. На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей. На Южно-Донецком направлении нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в Запорожской области и 108-й бригаде территориальной обороны в ДНР. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в ДНР, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в Запорожской области, а также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101-м районе. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: украинская боевая машина РСЗО «Град» и гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» в ДНР; гаубица Д-30 в ДНР; гаубица 2А65 «Мста-Б» и самоходная гаубица 2С3 «Акация» в Запорожской области; самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области. Кроме того, уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 в ЛНР и AN/ТPQ-50 в ДНР. Средствами ПВО за сутки уничтожены три украинских беспилотника в ЛНР. Также перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2885 беспилотников, 401 ЗРК, 7537 танков и других боевых бронированных машин, 983 боевые машины РСЗО, 3841 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8066 единиц специальной военной автомобильной техники.

Удар по жилому дому в Днепре

Одной из самых обсуждаемых тем последнего времени стало попадание ракеты в жилой дом в Днепре, в результате чего погибло более 20 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил ответственность за нанесенный удар на украинскую сторону. По его словам, это могло быть следствием работы украинской ПВО.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что снаряд упал на здание, после того как его сбили средства украинской ПВО. В воздушных силах Украины это отрицают. Более того, депутаты Верховной рады Украины начали сбор подписей с требованием об отставке Арестовича с поста внештатного советника офиса президента Украины. Также стало известно, что они направили депутатское обращение в Службу безопасности Украины из-за слов Арестовича.

Попадание ракеты в жилой многоквартирный дом прокомментировал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он назвал этот инцидент «еще одним примером предполагаемого нарушения законов войны».

В ООН подсчитали количество жертв среди мирного населения на Украине

После ввода войск России на Украину в стране погиб 7031 гражданский, еще 11 327 получили ранения, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своей сводке.

По информации управления, в ходе военных действий погибли 2784 мужчины, 1875 женщин, 177 девочек и 221 мальчик. При этом, пол еще 35 детей и 1939 взрослых не удалось установить. Большинство пострадавших получили ранения или погибли из-за артиллерийских и ракетных обстрелов, а также авиаударов.

Бомбардировщик Су-34. Сайт ОАК

Прогноз весеннего наступления

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление на находящиеся под контролем Украины территории региона могут начать весной. Однако, каких-либо конкретных сроков он не назвал. Также он отметил, что областной центр — город Запорожье — быстро взять не получится.

Армия РФ , вооруженные силы РФ , танковые войска , танк. Министерство обороны РФ.

Помимо этого он заявил, в регионе «не трогают» жителей, которые ждут прихода украинской армии. При этом Балицкий подчеркнул, что если человек принимает участие в экстремистских мероприятиях или пишет «гадости» в отношении Вооруженных сил России, и первое предупреждение на него не действует, его высылают из Запорожской области на территорию, подконтрольную украинскими властями.

«Перед этим эта категория едет и копает окопы две недели. Потрудились, а потом уже едут на Украину», — сказал Балицкий.

МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет присутствие на Украине для предотвращения «ядерной аварии во время текущего конфликта», сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС. wikipedia.org/

Ранее Гросси заявлял, что агентство планирует организовать постоянное присутствие 11−12 экспертов в стране. МАГАТЭ заявило, что «вскоре будет постоянно присутствовать на всех ядерных объектах Украины, включая Чернобыль». Эксперты по ядерной безопасности будут отслеживать ситуацию на станциях, оценивать их оборудование и другие потребности, предоставлять техническую поддержку и консультации, а также сообщать о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ.

На подконтрольной Украине территории сейчас находятся три действующие АЭС: Ровенская, Хмельницая и Южно-Украинская, а также остановленная Чернобыльская АЭС. Запорожская АЭС перешла под России в начале боевых действий на Украине.

Атака украинских дронов на Севастополь

Системы ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских беспилотников, заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. По его словам, никакие объекты ни в городе, ни в акватории моря не пострадали.

Беспилотник «Тахион». mil.ru

Атака украинских беспилотников началась 16 января около двух часов ночи. К 11.30 стало известно о втором сбитом БПЛА, к середине дня это число возрасло до семи, а позднее — до 10.

Севастополь уже не в первый раз подвергается атакам беспилотников — такие случаи были и в 2022 году, и в первые дни 2023 года. Так, Развозжаев заявлял, что 2 января было сбито два беспилотника, 4 января также сбили два БПЛА, а в ночь на 7 января сбит один дрон над Северным молом.

Конфликт ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ

В Кремле отрицают конфликт между ЧВК «Вагнер» и российскими войсками. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» существует лишь в информационном пространстве. По его словам, и подведомственные Минобороны РФ военные, и участники ЧВК делают «одно общее дело».

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа. минобороны. рф

Предположения о конфронтации Минобороны и ЧВК «Вагнер» начали распространяться на прошлой неделе на фоне различий в риторике представителей оборонного ведомства и ЧВК относительно ситуации в Соледаре. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы взяли всю территорию Соледара под контроль, подчеркнув, что в штурме города участвовали исключительно подразделения ЧВК. В Минобороны сообщали, что в штурме также были задействованы ВДВ.

Гуманитарный коридор в Турции

Получило развитие ситуация с предложением о создании гуманитарного коридора для пленных солдат, прежде всего раненных. Турция предложила Стамбул в качестве площадки для создания гуманитарного коридора России и Украины. При согласовании инициативы раненые солдаты смогут проходить лечение в турецком городе.

О том, что Турция планирует стать посредником в российско-украинском гуманитарном коридоре, сообщал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он объяснил, что идея турецкой стороны состоит в том, чтобы раненые военные или гражданские сначала могли бы приезжать из России в Турцию, а затем — возвращаться на Украину. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал это предложение

Ранее сообщалось, что Москва и Киев провели ряд встреч по поводу обмена, в ходе которых российская сторона передала список из 200 человек, а украинская сторона — список из 800 человек.

Телефонные переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

Накануне президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. Они обсудили создание в Турции регионального газового хаба, Украину и зерновую сделку. Также лидеры стран подтвердили, что настроены на сотрудничество, сообщил Кремль.

Президент Турции Тайип Эрдоган и Владимир Путин. kremlin.ru

Помимо этого, Владимир Путин обратил внимание турецкого президента на деструктивную линию украинских властей, которые сделали ставку на интенсификацию боевых действий.

Также лидеры России и Турции обсудили процесс нормализации турецко-сирийских отношений.

Россия осталась без прав на трансляцию Олимпийских игр до 2032 года

Введение новых санкций в отношении России не прекращается. На этот раз дело коснулось лишения прав на трансляцию Олимпийских игр, как летних, так и зимних, на срок до 2032 года.

Олимпийские игры. СС0 , alasdair massie

В Международном олимпийском комитете заявили, что все медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery. Они представили совместную заявку на приобретение всех медиаправ на трансляции зимних Олимпийских игр 2026 и 2030 года и летних Игр 2028 года и 2032 года, а также юношеских Олимпийских игр на 49 территориях Европы после объявления МОК соответствующего тендера.

Согласно сообщению, Олимпийские игру будут транслироваться в 49 странах и территориях. При этом, в этом списке отсутствуют Россия и Беларусь.

Рост доходов российского бюджета от продажи нефти и газа

Российские власти продолжают подводить итоги 2022 года в экономической сфере. С рядом заявлений выступил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, доходы бюджета РФ от нефтегазовой отрасли в 2022 году выросли на 28%, или 2,5 трлн рублей. Добыча нефти в России по итогам минувшего года выросла на 2% и составила 535 млн тонн, при этом экспорт нефти увеличился на 7%. Кроме того, Россия в прошлом году нарастила производство бензина на 4,3%, а дизельного топлива — на 6%.

По его словам, в 2022 году правительству удалось также сдержать рост цен на топливо в пределах инфляции. По итогам года рост цен составил значительно ниже уровня инфляции: бензин вырос всего на 0,7%, дизельное топливо — на около 10%.

Примечательно, что по данным лондонской биржи ICE, цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник опускалась почти до $600 за 1 тыс. куб. м впервые с августа 2021 года. Российский Минфин заявил, что средняя цена нефти марки Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну — это на 18,5% ниже, чем месяцем ранее ($57,49). Смогут ли российские власти в таких условиях повторить прошлогодний успех в наполнении бюджета — остается открытым вопросом.

Что случилось 15 января: «Развитие успеха на Донецком направлении, Индия и Китай закупают у России редкие сорта нефти, а в зоне СВО испытают боевую робототехническую платформу».