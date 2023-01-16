Развитие успеха на Донецком направлении, Индия и Китай закупают у России редкие сорта нефти, а в зоне СВО испытают боевую робототехническую платформу. Что еще произошло 15 января

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Минобороны РФ, брифинг 15 января
На Купянском направлении в результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении отражена атака штурмовых групп 71 егерской бригады ВСУ. В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.
На Донецком направлении штурмовые отряды развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск и железнодорожной станции Соль. В ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Южно-Донецком направлении уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня. Также за сутки на огневых позициях поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 123 районах. Уничтожена пусковая установка комплекса «Оса АКМ».
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: артиллерийская система М777; гаубица Д-20; самоходная гаубица 2С3 «Акация»; две гаубицы «Мста-Б»; две самоходные гаубицы «Гвоздика»; гаубица Д-30. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-36.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотника. Кроме того, перехвачены восемь снарядов HIMARS и «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7525 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3836 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Минобороны РФ сообщило, что 14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.
- В результате взрыва ракеты 14 января в жилом доме в Днепре погибли 29 человек, ранены 73 человека, судьба более 40 жителей дома пока неизвестна. Об этом сообщили местные власти. Внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ракету, упавшую на дом, сбили средства украинской ПВО.
- При взрыве боеприпасов в Белгородской области погибли трое военных. Еще 15 пострадали. Об сообщили РИА Новости экстренные службы.
- Минобороны России заявило, что СБУ минирует зернохранилища на востоке страны, а в подрыве и «намеренном уничтожении запасов зерна» Киев планирует обвинить Москву.
Экономика, что с ней происходит
- Украинские энергетики заявили об «огромном дефиците» генерации после повреждения ряда ТЭС, ситуация настолько серьезная, что Укрэнерго значительно ограничила объемы потребления по всей стране.
- Белоруссия не планирует новых заимствований у России, обсуждается возможность рефинансирования долга, заявил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов. Минфин Белоруссии считает необходимым создать коллегиальный налоговый комитет РФ и Белоруссии в 2023 году.
- Индия и Китай начали приобретать у России редкие сорта арктической нефти. Аналитики не исключают, что стремление крупнейших импортеров диверсифицировать закупки потеснит ближневосточных конкурентов и принесет Москве дополнительную прибыль.
- Индия будет закупать российскую нефть, перерабатывать ее и отправлять в Европу в качестве дизельного топлива, пишет Bloomberg.
- Терминал по приему сжиженного природного газа открылся в субботу рядом с германским городом Лубмин, это вторая регазификационная установка подобного рода в ФРГ.
- Несмотря на снижение объемов продаж и экспортные санкции, за первые десять месяцев 2022 года поставки удобрений принесли российскому бюджету $16,7 млрд (на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года при падении продаж на 10%). Об этом сообщает Financial Times.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 1 марта представить предложения по созданию филиалов вузов РФ за рубежом с учетом геополитической обстановки.
- Инфляция в РФ по итогам первого квартала 2023 г. может приблизиться к 5%, заявил Владимир Путин.
- На угольных шахтах в Донецкой народной республике требуется замена оборудования, сейчас его износ составляет до 85%, сообщил зампредседателя правительства республики, министр угля и энергетики Андрей Чертков.
Реакция политиков
- Владимир Путин заявил, что динамика военной операции на Украине положительная. По его словам, она развивается по планам Минобороны и Генштаба России. «Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», — сказал он в интервью для телеканала «Россия-1».
- Грузия не будет оказывать помощь военного типа Украине, так как не хочет быть вовлечена в конфликт, заявила вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
- Великобритания направит в украинские войска эскадрон из 14 танков Challenger 2 в течение ближайших недель, остальным странам следует ускорить поставки вооружений, чтобы добиться максимальной эффективности, заявил британский премьер Риши Сунак. Кроме того, ВСУ получат около 30 самоходных гаубиц AS90.
Реакции: люди, сообщества
- Церемония награждения XI Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского в Большом зале Московской консерватории состоялась в воскресенье в Москве. В конкурсе приняли участие 128 музыкантов из 14 стран по специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель.
- Французский город Сент-Женевьев-де-Буа не принял от РФ деньги на продление аренды мест на кладбище, где расположены захоронения известных представителей России. Об этом сообщила газета Le Monde. Некрополь в Сент-Женевьев-де-Буа — самое большое русское кладбище на французской земле. Среди погребенных в некрополе первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин, художник Константин Коровин, легендарный ветеран Иностранного легиона, французский генерал Зиновий Пешков — приемный сын и крестник Максима Горького.
Информация, которую вы могли пропустить
- Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производит, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков. По их мнению, такие темпы могут сократить запасы США и стран Европы до критического уровня к лету или осени 2023 года.
- Боевая робототехническая платформа «Маркер» будет испытана в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
- Около 1,2 тыс. институтов в РФ сохраняют свободный доступ к международным научным данным, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Совета федерации.
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Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник, 16 января:
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Удачного понедельника! Вот, что произошло 14 января: «Ликвидация диверсантов, три триллиона — на импортозамещение, а венгры не поддерживают антироссийские санкции».
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