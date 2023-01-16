На Купянском направлении в результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении отражена атака штурмовых групп 71 егерской бригады ВСУ. В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении штурмовые отряды развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск и железнодорожной станции Соль. В ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня. Также за сутки на огневых позициях поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 123 районах. Уничтожена пусковая установка комплекса «Оса АКМ».

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: артиллерийская система М777; гаубица Д-20; самоходная гаубица 2С3 «Акация»; две гаубицы «Мста-Б»; две самоходные гаубицы «Гвоздика»; гаубица Д-30. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-36.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотника. Кроме того, перехвачены восемь снарядов HIMARS и «Ураган».