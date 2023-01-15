На Купянском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины.

На Красно-Лиманском направлении уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении штурмовые отряды развивали успех в направлении населенного пункта Соль ДНР. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В течение суток на данном направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два склада боеприпасов, а также 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах. В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: артиллерийская система М777; три гаубицы Д-20; две самоходные гаубицы 2С3 «Акация»; гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика»; станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника. Кроме того, перехвачены семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».