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Минобороны РФ, брифинг 14 января
На Купянском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины.
На Красно-Лиманском направлении уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.
На Донецком направлении штурмовые отряды развивали успех в направлении населенного пункта Соль ДНР. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин.
На Южно-Донецком направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В течение суток на данном направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два склада боеприпасов, а также 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах. В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: артиллерийская система М777; три гаубицы Д-20; две самоходные гаубицы 2С3 «Акация»; гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика»; станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника. Кроме того, перехвачены семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2880 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7511 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8040 единиц специальной военной автомобильной техники.
- По состоянию на утро 14 января в 11 областях Украины были применены аварийные отключения электроэнергии, сообщает Укрэнерго в своем телеграм-канале. Компания заявила о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
- На Крымском мосту завершили установку второго пролета по левой стороне автомобильной части.
- Система ПВО сбила ракету «Точка-У» в Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
- Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, чтобы обсудить процесс подготовки Украины к вступлению в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Экономика, что с ней происходит
- Польша и Литва предлагают включить ограничения в отношении российской атомной энергетики в десятый пакет санкций Евросоюза, сообщило агентство Reuters.
- Соединенные Штаты призывают Россию активизировать взаимодействие в рамках договоренностей об экспорте украинского продовольствия.
- Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен вопросы, связанные с выполнением российско-ооновского меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки.
- Представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал о переговорах между турецкой госкомпанией Botas и Газпромом. Они в течение нескольких месяцев обсуждают предоставление Турции скидки на поставки природного газа из России.
- Правительство утвердило цены и порядок финансирования новых самолетов для Аэрофлота. Минимальная стоимость новых российских самолетов Superjet для Аэрофлота составит 2,256 млрд рублей, МС-21 и Ту-214 — 3,144 млрд рублей. Группа должна получить в лизинг 63 лайнера в 2023—2026 годах.
- За последние семь дней биткойн подорожал примерно на 23%. Положительную динамику показывают и другие криптовалюты. Поддержку крипторынку оказывают макроэкономические данные из США, которые укрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС замедлит темпы повышения ключевой ставки.
- Ущерб гражданской и критической инфраструктуре Украины превысил $127 млрд, заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. По ее мнению, восстановление страны станет «одним из крупнейших инвестиционных проектов».
- Минтруд РФ намерен с 1 февраля проиндексировать 40 выплат, пособий и компенсаций на 11,9%.
- Почти три триллиона рублей на долгосрочные проекты по 20 технологическим направлениям — правительство России утвердило программу реабилитации ключевых отраслей производства. Господдержка и серьезные инвестиции, по мнению правительства, должны дать мощный толчок экономике и позволить достичь значительного уровня автономии всего за десять лет.
Реакция политиков
- Москва готова к достижению целей специальной военной операции с помощью переговоров, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя. Дипломат отметил, что закончить военные действия можно будет «лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация для русскоязычного населения этой страны».
- Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности при всемирной организации заявил, что поставки оружия на Украину грозят усугублением конфликта, рождественское перемирие РФ помогло в доставке гуманитарной помощи, и что необходимо положить конец действиям, угрожающим безопасности Запорожской АЭС. Он призвал международное сообщество удвоить усилия для восстановления мира на Украине.
- Премьер земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke призвал отремонтировать «Северный поток — 1», который был поврежден при диверсии. Он заявил, что Германии потребуется более дешевый газ после окончания боевых действий на Украине.
Реакции: люди, сообщества
- Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву. По данным газеты «Московский комсомолец», причиной увольнения Назарова стали его критические высказывания по теме специальной военной операции на Украине.
- Практически все жители Венгрии — 97%, участвовавшие в национальной консультации, высказались против санкций ЕС в отношении России, заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.
Информация, которую вы могли пропустить
- Перенести школьные уроки литературы и «патриотического воспитания» в кинотеатры предложил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Он считает, что подобная инициатива при субсидировании билетов правительством может помочь кинотеатрам, лишившимся прибыли из-за приостановки работы западных киностудий в России.
- Минюст РФ добавил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова. В реестр также попали: журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий; бывший священник Сергей Кирсанов; юрист Анатолий Фурсов.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье, 15 января:
- USD 67,57 ₽
- EUR 73,11 ₽
- CNY 10,03 ₽
Приятного воскресенья! Вот, что произошло 13 января: «Потери ВСУ у Соледара, инфляция за год в России составила 12%, СПЧ обсудит с юристами, что значит „предатель“».
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