Потери ВСУ у Соледара, инфляция за год в России составила 12%, СПЧ обсудит с юристами, что значит «предатель». Что еще произошло 13 января

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Минобороны РФ, брифинг 13 января
На Купянском направлении в результате ударов артиллерии Западного военного округа по подразделениям украинской 103 бригады территориальной обороны уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии псковского соединения ВДВ нанесено поражение подразделениям 80 и 95 десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера и три пикапа.
На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения противника подразделениями морской пехоты Балтийского флота уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также ангар с вооружением и военной техникой. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: боевая машина реактивной системы «Ураган» и две пусковые установки РСЗО «Град»; самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и три самоходные гаубицы 2С3 «Акация». Также уничтожены три украинские гаубицы Д-20. Средствами ПВО за сутки уничтожены три украинских беспилотника.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2876 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7495 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3820 орудий полевой артиллерии и минометов.
- По сообщению Минобороны РФ, вечером 12 января завершено освобождение Соледара, который имеет важное значение для продолжения наступательных действий. Это позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нём подразделения ВСУ. Только за последние трое суток в районе Соледара было уничтожено более семисот украинских военнослужащих и свыше трёхсот единиц вооружения.
- К 31 декабря 2022 года в санкционных списках стран мира находилось 4832 физических лица и 2972 компании. Общее число российских фигурантов санкционных списков составляет 7804.
- Владимир Путин поручил Госдуме, Совфеду и СКР рассмотреть предложения СПЧ об уголовной ответственности за дискриминацию россиян, которые живут за рубежом.
- Андрей Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих и более детей.
Экономика, что с ней происходит
- Евросоюз потратил на импорт газа в III квартале прошлого года в 3,5 раза больше, чем годом ранее — €101 млрд, говорится в отчете, размещенном на сайте Еврокомиссии.
- Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли спрогнозировал рост числа людей, страдающих от острого недоедания, в 2023 году до 349 млн.
- Палата представителей США одобрила запрет на продажу нефти Китаю из резервов.
- Экспорт товаров промышленных предприятий Белоруссии в прошлом году вырос на 15%, рекордные результаты достигнуты на рынке РФ.
- Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года вырос на 29,3%, до рекордных 190,27 миллиарда долларов, сообщает таможня КНР.
- Потребительские цены в России выросли на 11,94% в декабре 2022 года к декабрю предыдущего года, следует из сообщения Росстата. По традиции этот показатель считается итоговой инфляцией за год.
- Международные резервы РФ на 1 января 2023 года составили $581,989 млрд, что на 2,59% выше показателя на начало декабря, говорится в материалах ЦБ РФ.
- Доля российского ПО в области систем автоматизации проектирования и управления жизненным циклом изделий к 2030 году должна вырасти до 90% с 41% в 2021 году, производственных платформ на базе интернета вещей — с 41,5% до 76,8%, управленческих платформ — с 78,5% до 92,3%. Такие три направления развития индустриального софта предусмотрены в дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение», которую утвердил кабмин РФ.
- Операторы связи наладили поставки в Россию телеком- и IT-оборудования, включая серверы, компьютеры, софт, и начинают сдавать его в аренду корпоративным заказчикам с возможностью последующего выкупа. Такие услуги уже предлагает Ростелеком и готовится запустить МТС.
- Петербургский завод японского автоконцерна Toyota завершил процедуру увольнения сотрудников, сообщили нам в пресс-службе компании.
- В четвертом квартале 2022 года доля отказов по ипотечным заявкам в РФ достигла 46,2%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.
Реакция политиков
- Владимир Путин поручил СК провести правовую оценку незаконного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине, рассказали в Кремле.
- Каждый уехавший из России остается ее гражданином, и за них «нужно бороться». Об этом заявил изданию Life пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на инициативу о конфискации имущества у уехавших из страны россиян, дискредитирующих ВС России. «Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал он.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от конфликта на Украине выигрывают США. «С экономической точки зрения, единственным или по крайней мере основным проигравшим в результате войны является Европа», — сказал он, добавив, что «Америка точно выигрывает». Что касается России, то, по мнению Орбана, «вопрос спорный» — выигрывает или проигрывает она из-за украинского конфликта.
Реакции: люди, сообщества
- Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов сообщил, что он с коллегами планирует обсудить возможность внедрения в российское законодательство юридического термина «предатель». По его словам, изменения можно будет внести в статью 275 УК РФ «Государственная измена».
- В Эстонии неизвестные поцарапали около 15 машин российской дипмиссии, виновников не нашли, рассказал посол.
- Неназванный солдат вооруженных сил Украины рассказал телеканалу CNN, что у украинских военных в Соледаре закончились вода и еда. По его словам, их «просто бросили».
Информация, которую вы могли пропустить
- Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», выпустивший замену Jagermeister — ликер Alter Heiler, столкнулся с проблемами при регистрации обозначения продукции. Роспатент счел его сходным до степени смешения с Jagermeister, что может привести к изменению дизайна. «КЛВЗ Кристалл» готов оспаривать выводы службы.
- Эстония исчерпала возможности приема украинских беженцев и переправит их в Финляндию, заявил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.
- Правительство России в 2022 году выделило на поддержку около 1,5 тыс. социально значимых проектов СМИ 1,2 млрд рублей, в 2023 году поддержка будет не меньше, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко,
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