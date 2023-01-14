Потери ВСУ у Соледара, инфляция за год в России составила 12%, СПЧ обсудит с юристами, что значит «предатель». Что еще произошло 13 января

На Купянском направлении в результате ударов артиллерии Западного военного округа по подразделениям украинской 103 бригады территориальной обороны уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии псковского соединения ВДВ нанесено поражение подразделениям 80 и 95 десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения противника подразделениями морской пехоты Балтийского флота уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также ангар с вооружением и военной техникой. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: боевая машина реактивной системы «Ураган» и две пусковые установки РСЗО «Град»; самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и три самоходные гаубицы 2С3 «Акация». Также уничтожены три украинские гаубицы Д-20. Средствами ПВО за сутки уничтожены три украинских беспилотника.