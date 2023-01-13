Соледар перешел под контроль России, Путин поддержал идею повышения призывного возраста, а в России запустят производство новых электромобилей. Что еще произошло 12 января

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Минобороны РФ, брифинг 12 января
На Купянском направлении российскими войсками наносились удары артиллерией и армейской авиацией по подразделениям ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника. Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением формирований ВСУ в ЛНР и ДНР за сутки уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Донецком направлении продолжались успешные наступательные действия российских войск. В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в ДНР уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области, а также 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены три украинские боевые машины РСЗО «Град» в Харьковской области ДНР, две артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин» производства США в ДНР, две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» в ДНР и Запорожской области. Кроме того, в ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Средствами ПВО за сутки уничтожены в воздухе пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, а также три снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» в Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 372 самолета, 200 вертолетов, 2873 беспилотника, 400 ЗРК, 7486 танков и других боевых бронированных машин, 979 боевых машин РСЗО, 3813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8019 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Президент РФ Владимир Путин концептуально поддержал повышение призывного возраста.
- Предложенный Украиной «саммит мира» запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН.
- В ДНР сообщили о переходе западной части Соледара под полный контроль российских сил.
Экономика, что с ней происходит
- Сервис для обмена кулинарными рецептами Cookpad покинет российский рынок с 31 января, пользователи из РФ потеряют доступ к сайту и приложению.
- Концерн «Калашников» в 2022 году выпустил рекордный за последние 20 лет объем оружия — на 40% больше, чем в 2021 году, сообщила пресс-служба.
- Программу социальной газификации в новых регионах РФ нужно начать как можно скорее, как только позволит ситуация, сообщил Дмитрий Медведев.
- Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций, заявил агентству РАР депутат Европейского парламента от Польши Анджей Садось.
- Американские чиновники обсуждают с союзниками новые санкции против российской нефтяной промышленности, сообщили источники The Wall Street Journal.
- Доля российского ПО в промышленности должна вырасти до 90% к 2030 году, сообщают «Известия».
- Российский автопроизводитель «Моторинвест» планирует запустить производство трех новых моделей российских электромобилей под брендом Evolute во втором квартале 2023 года. Кроме того, объем продаж отечественных электромобилей под брендом Evolute за четвертый квартал 2022 года (первые продажи новых авто начались в октябре) составил 452 авто, объем производства — 1,7 тыс. автомобилей.
- Правительство РФ утвердило паспорт инвестпроекта льготного лизинга отечественных воздушных судов, в рамках которого планируется построить 63 самолета для передачи их в лизинг Аэрофлоту в 2023—2025 годах.
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- Международные резервы РФ на 6 января 2023 года составили $582 млрд, увеличившись на 0,8% (или на $4,5 млрд), говорится в сообщении Банка России.
Реакция политиков
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все ранее поставленные цели специальной военной операции, в том числе и освобождение ДНР и ЛНР в границах 2014 года, остаются в силе.
- Депутат Госдумы Виктор Соболев считает, что «всю молодежь» нужно отправлять на военные сборы на полгода. По мнению депутата Александра Толмачева, будет достаточно ежегодных и обязательных военных сборов продолжительностью 21 день. При этом никакой необходимости «прогонять всю молодежь» в России через военные сборы нет, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
- Власти Польши приняли решение отправить Украине роту танков Leopard, чтобы вынудить другие страны поступить аналогичным образом, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
Реакции: люди, сообщества
- Снос памятников и борьба с исторической памятью — это единственное, что могут сделать украинские власти, чтобы отвлечь внимание населения от поражений Вооруженных сил Украины на фронте, в частности, от ситуации в Соледаре, заявил член Общественной палаты РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
- Уровень благотворительной помощи со стороны российского бизнеса с каждым годом увеличивается, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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- VK не увольняет сотрудников, находящихся за границей, это связано в том числе с дефицитом IT-специалистов на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу. 13 января:
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Приятной пятницы! Вот, что произошло 11 января: «Новые назначения в руководстве спецоперации, российская армия заняла Подгородное, а „АвтоВАЗ“ думает о создании электромобиля».
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