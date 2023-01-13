Соледар перешел под контроль России, Путин поддержал идею повышения призывного возраста, а в России запустят производство новых электромобилей. Что еще произошло 12 января

На Купянском направлении российскими войсками наносились удары артиллерией и армейской авиацией по подразделениям ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника. Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением формирований ВСУ в ЛНР и ДНР за сутки уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении продолжались успешные наступательные действия российских войск. В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в ДНР уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области, а также 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены три украинские боевые машины РСЗО «Град» в Харьковской области ДНР, две артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин» производства США в ДНР, две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» в ДНР и Запорожской области. Кроме того, в ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО за сутки уничтожены в воздухе пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, а также три снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» в Запорожской области.