Новые назначения в руководстве спецоперации, российская армия заняла Подгородное, а «АвтоВАЗ» думает о создании электромобиля. Что еще произошло 11 января

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Минобороны РФ, брифинг 11 января
На Купянском направлении ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в Харьковской области, а также ЛНР уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в ДНР и ЛНР. Кроме того, в ЛНР и Серебрянском лесничестве ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками занято Подгородное в ДНР.
Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе.
В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении в ДНР уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: украинская пусковая установка РСЗО «Ураган» в Харьковской области, артиллерийская система М777 производства США в ДНР, две украинские самоходные пушки 2С7 «Пион» в ДНР, буксируемая гаубица Д-20 в ДНР, две гаубицы Д-30 в Харьковской области и ДНР, самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в ДНР.
Кроме того, в ДНР уничтожены РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Средствами ПВО за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотника в ДНР и ЛНР.
Перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в ДНР и ЛНР. В ЛНР сбита американская противорадиолокационная ракета HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 371 самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотников, 400 ЗРК, 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин РСЗО, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск спецоперации на Украине. Сергей Суровикин, который до этого возглавлял группировку, стал заместителем господина Герасимова.
- Штурмовые отряды российских войск ведут бой в Соледаре в ДНР. Вооруженные силы Украины потеряли в боях за город порядка 25 тыс. человек, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
- Президент России Владимир Путин потребовал установить на 2023 год показатели эффективности развития четырех новых регионов РФ.
Экономика, что с ней происходит
- Налог на добычу полезных ископаемых для российской нефти в декабре сократился на 15,9% в связи с изменением курса рубля и падением значения котировок нефти Urals, пишет Reuters.
- Бюджет России недополучит 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов, прогнозирует Минфин РФ.
- Россия не пострадает от низкой цены на нефть марки Urals, рынок уже подстроился под новые уровни цен, а для экономики такое снижение — в пределах статистической погрешности, считают опрошенные ТАСС эксперты.
- Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в декабре 2022 года выросли на 7,5% по сравнению с ноябрем и составили 931,5 млрд рублей, следует из статистики Минфина.
- Российский бюджет в 2022 году увеличил выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу в 3,2 раза — до 2,166 трлн рублей, следует из материалов Минфина.
- ЦБ возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке, будет продавать юани.
- Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных виз для российских туристов.
- Производитель мебели и товаров для дома IKEA ставит цель завершить продажу фабрик потенциальным покупателям в РФ в начале 2023 года, сообщают в пресс-службе компании.
- Европейский центральный банк должен будет значительно повысить ключевые процентные ставки в 2023 году для сдерживания инфляции.
- Автоваз рассматривает возможность создания электромобиля на площадке в Санкт-Петербурге.
- Россия и Китай могут досрочно нарастить объемы двустороннего товарооборота до $200 млрд, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
Реакции политиков
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Владимир Путин открыл первое в нынешнем году совещание с членами правительства. Президент, в частности, заявил, что
- РФ решит все проблемы в обеспечении потребностей спецоперации;
- Дополнительные 200 млрд рублей ненефтегазовых доходов РФ позволяют ей решать необходимые вопросы;
- Результаты жилищного строительства в РФ в 2022 году стали лучшими в истории, надо этот темп сохранить;
- Рост реальных зарплат людей и снижение бедности являются приоритетами;
- Новые регионы РФ надо подключить к реализации нацпроектов.
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все россияне, имеющие политическое или духовное влияние в стране, должны быть лишены украинского гражданства и проживать в РФ.
- Фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую в ФРГ коалицию) в Бундестаге выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и продолжение диалога с Россией.
Реакции: люди, сообщества
- Освещающий конфликт в Донбассе французский эксперт и журналист Адриан Боке заявил ТАСС, что попросил гражданство РФ и политическое убежище.
- Певец Шаман выступил перед участниками специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Подольска в ходе акции «Лучшим воинам мира».
Информация, которую вы могли пропустить
- Священники УПЦ получат убежище в России, если их обменяют на военнопленных, сообщили в РПЦ.
- Приложение российской социальной сети для работы и бизнеса TenChat вновь появилось в App Store после недавнего удаления.
- В Госдуму внесен проект новой редакции закона о занятости населения, согласно которому участники специальной военной операции и их семьи будут получать услуги служб занятости в первоочередном порядке.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг, 12 января:
- USD 69,02 ₽
- EUR 74,14 ₽
- CNY 10,14 ₽
Удачного четверга! Вот, что произошло 10 января: «Соледар под контролем ЧВК Вагнера, Украина не сможет стать членом Евросоюза в ближайшее время, а VK вложится в российские студии видеоигр».
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