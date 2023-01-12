12 января
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Политика

Новые назначения в руководстве спецоперации, российская армия заняла Подгородное, а «АвтоВАЗ» думает о создании электромобиля. Что еще произошло 11 января

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное

Минобороны РФ, брифинг 11 января

На Купянском направлении ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в Харьковской области, а также ЛНР уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в ДНР и ЛНР. Кроме того, в ЛНР и Серебрянском лесничестве ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками занято Подгородное в ДНР.

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе.

В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в ДНР уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: украинская пусковая установка РСЗО «Ураган» в Харьковской области, артиллерийская система М777 производства США в ДНР, две украинские самоходные пушки 2С7 «Пион» в ДНР, буксируемая гаубица Д-20 в ДНР, две гаубицы Д-30 в Харьковской области и ДНР, самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в ДНР.

Кроме того, в ДНР уничтожены РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотника в ДНР и ЛНР.

Перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в ДНР и ЛНР. В ЛНР сбита американская противорадиолокационная ракета HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 371 самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотников, 400 ЗРК, 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин РСЗО, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск спецоперации на Украине. Сергей Суровикин, который до этого возглавлял группировку, стал заместителем господина Герасимова.
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.
kremlin.ru
  • Штурмовые отряды российских войск ведут бой в Соледаре в ДНР. Вооруженные силы Украины потеряли в боях за город порядка 25 тыс. человек, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
  • Президент России Владимир Путин потребовал установить на 2023 год показатели эффективности развития четырех новых регионов РФ.

Экономика, что с ней происходит

  • Налог на добычу полезных ископаемых для российской нефти в декабре сократился на 15,9% в связи с изменением курса рубля и падением значения котировок нефти Urals, пишет Reuters.
Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.
  • Бюджет России недополучит 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов, прогнозирует Минфин РФ.
  • Россия не пострадает от низкой цены на нефть марки Urals, рынок уже подстроился под новые уровни цен, а для экономики такое снижение — в пределах статистической погрешности, считают опрошенные ТАСС эксперты.
  • Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в декабре 2022 года выросли на 7,5% по сравнению с ноябрем и составили 931,5 млрд рублей, следует из статистики Минфина.
  • Российский бюджет в 2022 году увеличил выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу в 3,2 раза — до 2,166 трлн рублей, следует из материалов Минфина.
Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.
  • ЦБ возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке, будет продавать юани.
  • Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных виз для российских туристов.
  • Производитель мебели и товаров для дома IKEA ставит цель завершить продажу фабрик потенциальным покупателям в РФ в начале 2023 года, сообщают в пресс-службе компании.
Магазин IKEA.
Магазин IKEA.
CC0.
  • Европейский центральный банк должен будет значительно повысить ключевые процентные ставки в 2023 году для сдерживания инфляции.
  • Автоваз рассматривает возможность создания электромобиля на площадке в Санкт-Петербурге.
  • Россия и Китай могут досрочно нарастить объемы двустороннего товарооборота до $200 млрд, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Реакции политиков

  • Владимир Путин открыл первое в нынешнем году совещание с членами правительства. Президент, в частности, заявил, что
    - РФ решит все проблемы в обеспечении потребностей спецоперации;
    - Дополнительные 200 млрд рублей ненефтегазовых доходов РФ позволяют ей решать необходимые вопросы;
    - Результаты жилищного строительства в РФ в 2022 году стали лучшими в истории, надо этот темп сохранить;
    - Рост реальных зарплат людей и снижение бедности являются приоритетами;
    - Новые регионы РФ надо подключить к реализации нацпроектов.
Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
  • Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все россияне, имеющие политическое или духовное влияние в стране, должны быть лишены украинского гражданства и проживать в РФ.
  • Фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую в ФРГ коалицию) в Бундестаге выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и продолжение диалога с Россией.

Реакции: люди, сообщества

  • Освещающий конфликт в Донбассе французский эксперт и журналист Адриан Боке заявил ТАСС, что попросил гражданство РФ и политическое убежище.
  • Певец Шаман выступил перед участниками специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Подольска в ходе акции «Лучшим воинам мира».

Информация, которую вы могли пропустить

  • Священники УПЦ получат убежище в России, если их обменяют на военнопленных, сообщили в РПЦ.
Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0
  • Приложение российской социальной сети для работы и бизнеса TenChat вновь появилось в App Store после недавнего удаления.
  • В Госдуму внесен проект новой редакции закона о занятости населения, согласно которому участники специальной военной операции и их семьи будут получать услуги служб занятости в первоочередном порядке.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг, 12 января:

  • USD 69,02 ₽
  • EUR 74,14 ₽
  • CNY 10,14 ₽

Удачного четверга! Вот, что произошло 10 января: «Соледар под контролем ЧВК Вагнера, Украина не сможет стать членом Евросоюза в ближайшее время, а VK вложится в российские студии видеоигр».

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