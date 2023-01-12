Новые назначения в руководстве спецоперации, российская армия заняла Подгородное, а «АвтоВАЗ» думает о создании электромобиля. Что еще произошло 11 января

На Купянском направлении ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в Харьковской области, а также ЛНР уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в ДНР и ЛНР. Кроме того, в ЛНР и Серебрянском лесничестве ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками занято Подгородное в ДНР.

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе.

В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в ДНР уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: украинская пусковая установка РСЗО «Ураган» в Харьковской области, артиллерийская система М777 производства США в ДНР, две украинские самоходные пушки 2С7 «Пион» в ДНР, буксируемая гаубица Д-20 в ДНР, две гаубицы Д-30 в Харьковской области и ДНР, самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в ДНР.

Кроме того, в ДНР уничтожены РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотника в ДНР и ЛНР.

Перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в ДНР и ЛНР. В ЛНР сбита американская противорадиолокационная ракета HARM.