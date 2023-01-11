Соледар под контролем ЧВК Вагнера, Украина не сможет стать членом Евросоюза в ближайшее время, а VK вложится в российские студии видеоигр. Что еще произошло 10 января

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Минобороны РФ, брифинг 10 января
На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.
На Краснолиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в ДНР и ЛНР. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа.
На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в ДНР уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в ДНР и Запорожской области, а также 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в ДНР; четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в ДНР; три буксируемые гаубицы Д-20 в ЛНР и Сумской области; две установки РСЗО «Град» в ДНР, а также боевая машина РСЗО «Ураган» в городе Северск.
Кроме того, в ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 воздушных сил Украины в ДНР.
Средствами ПВО за сутки уничтожены десять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 370 самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин РСЗО, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Подразделения частной военной компании Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара, заявил основатель группы Евгений Пригожин. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил он.
- Украина не сможет стать членом Евросоюза, пока в ней находятся российские войска, заявил в интервью изданию Deutsche Welle (признано иностранным агентом) вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.
- Страны G7 рассматривают два потолка цен на разные нефтепродукты из России, сообщает Reuters со ссылкой на представителя G7.
- Минобороны России намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Экономика, что с ней происходит
- 45% открывшихся в Польше в 2022 году иностранных компаний зарегистрировали украинцы.
- Экономика России в 2023 году сократится не на 3,6%, как ожидалось в октябре, а на 3,3%, прогнозирует Всемирный банк.
- Инфляция на Украине по итогам 2022 года составила 26,6%, сообщил Госстат.
- Киргизский банк «Кыргызстан» с 10 января прекратил работу с российскими системами платежей Contact и Unistream.
- Сеть украинских супермаркетов Varus отказалась от товаров французской компании Bonduelle, так как она продолжила работать в РФ после начала специальной военной операции.
- Заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда заявил, что страна достигла независимости от российского угля, сменив источники поставок.
- В 2022 году дефицит бюджета России составил 3,3 трлн руб., это 2,3% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов.
- Минэнерго РФ будет мониторить цены на нефть для ограничения возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах.
- Указ президента о российском ответе на потолок нефтяных цен предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые используют этот потолок, сообщили в Минэнерго РФ.
- Эстония планирует в этом месяце представить юридический план для ареста российских активов, чтобы в дальнейшем передать их Украине.
Реакция политиков
- Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает «формулу мира» Владимира Зеленского.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если кто-то из православных христиан в зоне спецоперации смог помолиться на Рождество в церкви, значит, инициированное РФ перемирие уже достигло цели.
- США вывели свои военные силы из Афганистана, чтобы сосредоточиться на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Реакция: люди, сообщества
- Десяткам архиереев УПЦ может грозить приостановление украинского гражданства, это знак крайнего выражения давления на верующих, заявили в РПЦ.
- Пианистка Валентина Лисица на выступлении в Геническе осудила запрет русской культуры на Украине. По ее словам, классическое искусство благотворно влияет на людей и по своей природе абстрактно.
Информация, которую вы могли пропустить
- Кремль не подтверждает и не опровергает информацию о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба Cухопутных войск России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Копенгаген и Киев станут городами-побратимами, сообщается в пресс-релизе мэрии датской столицы.
- VK в 2023 году планирует вложить около 300 млн руб. в российские студии видеоигр и запустить в университетах образовательные программы для подготовки профильных кадров, узнал «Коммерсант».
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду, 11 января:
- USD 69,61 ₽
- EUR 74,54 ₽
- CNY 10,22 ₽
Хорошей среды! Вот, что произошло 9 января: «Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли, Ford завершил выход из совместного предприятия, а Луговой попросил проверить Валерия Меладзе».
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