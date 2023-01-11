Соледар под контролем ЧВК Вагнера, Украина не сможет стать членом Евросоюза в ближайшее время, а VK вложится в российские студии видеоигр. Что еще произошло 10 января

На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

На Краснолиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в ДНР и ЛНР. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в ДНР уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в ДНР и Запорожской области, а также 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в ДНР; четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в ДНР; три буксируемые гаубицы Д-20 в ЛНР и Сумской области; две установки РСЗО «Град» в ДНР, а также боевая машина РСЗО «Ураган» в городе Северск.

Кроме того, в ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 воздушных сил Украины в ДНР.

Средствами ПВО за сутки уничтожены десять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.