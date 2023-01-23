День 333-ий. Главные новости к утру 23 января

Главное из брифинга Минобороны РФ 22 января

На Купянском направлении ВС РФ уничтожили свыше 50 украинских военных; На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили более 80 военнослужащих; На Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили свыше 80 украинских военных; На Запорожском направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления и уничтожили до 85 военных ВСУ; На Херсонском направлении ВС России уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36; Российские авиация и артиллерия поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области; Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Малиновки на запорожском направлении; ВС РФ уничтожили две американские РЛС контрбатарейной борьбы в ДНР и ЛНР; ПВО России за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 2 снаряда РСЗО HIMARS.

Германия не решается передать Украине танки

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике власти Германии за то, что страна не решила передать Украине танки. Моравецкий также пообещал, что Польша сформирует коалицию для поддержки Украины, если Германия откажется от поставок Leopard 2.

Представители парламентской оппозиции ФРГ также критикуют позицию канцлера Олафа Шольца по вопросу поставки танков Leopard 2 Украине.

Военная техника. Танк. СС0

Ранее вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что Германия отказывается поставлять свои танки Leopard 2 из-за собственного прошлого страны, а именно — Второй мировой войны. Из-за отказа ФРГ направить эти танки Украине другие страны также скованы в вопросе поставок Leopard 2 — дело в правах страны-производителя оружия на их использование.

Санкции против РФ и Беларуси хотят синхронизировать

Санкционное давление на Россию не ослабевает, кроме того европейские власти задумались о синхронизации санкций против России и Беларуси. Так, например, Евросоюз обсуждает введение санкций против Белоруссии, включая возможность полного эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения в страну.

При этом сейчас Германия при поддержке других стран выступает против идеи полной синхронизации белорусских санкций с российскими. Позиция ФРГ заключается в том, что пока вооруженные силы Белоруссии физически не присоединились к участию в украинском конфликте, необходимо показывать разницу с антироссийскими санкциями.

Запреты. Санкции. Pixabay.com

Среди возможных санкций упоминаются запрет на экспорт из ЕС в Белоруссию электроники, бытовой техники или предметов роскоши, которые она все еще импортирует. Также санкции могут быть наложены наложены на белорусские банки, потому что россияне ездят в Минск, чтобы снимать деньги в банкоматах.

Ранее Россия стала мировым лидером по количеству наложенных на нее санкций и обошла Иран, Сирию и КНДР по числу санкций против ее физических и юридических лиц.

Инцидент с сожжением Корана в Швеции затруднит вступление страны в НАТО

Получает развитие ситуация, связанная с сожжением Корана в Швеции — этот инцидент может затруднить вступление страны в НАТО. Напомним, 21 января перед турецким посольством в Стокгольме прошла акция сторонников ультраправой партии «Жесткий курс», в ходе которой был публично сожжен Коран — священная книга для всех мусульман. Действия манифестантов осудил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он заявил о недопустимости оправдания подобных действий свободой слова, но назвал мероприятие законным.

В Турции жестко отреагировали на инцидент. В МИД Турции Швецию обвинили в нарушении обязательств для вступления в НАТО, связав акцию с деятельностью Рабочей партии Курдистана. Кроме того, в Стамбуле прошли ответные акции протеста, в ходе которых демонстранты сожгли флаг Швеции у Генерального консульства страны.

Подобный инцидент усилил напряженность во взаимоотношениях двух стран. Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году на фоне событий специальной военной операции России в Украине. Для вступления в НАТО скандинавской стране необходимо получить согласие всех стран-участниц альянса, в том числе и Турции.

Солженицына хотят исключить из школьной программы

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил, что литературные произведения, которые не прошли «испытания временем» и не соответствуют действительности, например «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, должны быть исключены из школьной программы.

По словам Вяткина, Александр Солженицын «вымарал в грязи свою собственную Родину».

Однако вскоре глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова заявила, что вопрос об исключении из школьной программы произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» не стоит и не стоял.

Важное — одной строкой

Поставки наступательного вооружения странами НАТО украинским властям приведут к глобальной катастрофе, написал в своем Telegram-канале Вячеслав Володин. Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале новый пост о встрече в Рамштайне, в котором отметил поставки Украине оружия от США и ЕС, а также назвал Европу «сворой кастрированных псов» и допустил в будущем создание антиамериканского союза. Глава правительства ДНР Виталий Хоценко, заявил, что бюджет республики должен стать самоокупаемым примерно через 10 лет Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что передача украинцам конфискованных у россиян в связи с военной операцией и санкциями средств станет нарушением прав собственности. Сотрудница иностранного легиона Украины угрожала обнародовать данные, которые «развалят» ВСУ. В Госдуме допустили расширение границ военной операции из-за поддержки Западом Украины Село Вязовое в Белгородской области попало под обстрел, пострадавших нет, повреждены два частных дома и линии электропередачи, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС за несколько месяцев избавился от энергетической зависимости от России, которую создавали годами. Сборы фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко перевалили отметку в 5 млрд рублей. Фильм стал самым кассовым в истории отечественного проката. Многие критики связали такие большие сборы фильма с отсутствием конкуренции со стороны западных киностудий, ушедших с российского рынка в 2022 году.

О том, что произошло 21 января, читайте здесь.