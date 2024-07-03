3 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Политика

День 861-ый. Самое важное к утру 3 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В Пентагоне назвали допустимыми удары по Крыму оружием США. Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил, что США поддерживают право Украины использовать переданное ей оружие в пределах ее суверенной территории.

  • Белоруссия обменяла пытавшегося взорвать самолет А-50 на митрополита Ионафана. По словам Александра Лукашенко, задержанного за подрыв российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи Николая Швеца, обменяли по просьбе президента России Владимира Путина ради освобождения с Украины митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана.

  • Мэр Вильнюса представил план обороны города в случае военной угрозы. Валдас Бенкунскас представил план по обороне города в случае военного конфликта. План включает в себя различные пути эвакуации, расстановку «зубов дракона» и «стальных ежей», а также установление сирен оповещения об опасности и постройка бомбоубежищ.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Мэр Новороссийска сообщил об атаке на город безэкипажных катеров

Четыре поселка в районе Горловки обесточены в результате обстрелов

Один мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в селе Белгородской области

США направят Украине пакет вооружения на $2,3 млрд

Посол России в Нидерландах назвал F-16 законной военной целью для ВС РФ

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость