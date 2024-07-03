День 861-ый. Самое важное к утру 3 июля

В Пентагоне назвали допустимыми удары по Крыму оружием США. Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил, что США поддерживают право Украины использовать переданное ей оружие в пределах ее суверенной территории.

Белоруссия обменяла пытавшегося взорвать самолет А-50 на митрополита Ионафана. По словам Александра Лукашенко, задержанного за подрыв российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи Николая Швеца, обменяли по просьбе президента России Владимира Путина ради освобождения с Украины митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана.