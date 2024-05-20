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Политика

Срок полномочий Владимира Зеленского истек. Экспертные мнения о будущем Украины

Понедельник 20 мая стал последним днем полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. О том, есть ли легитимность у Зеленского сейчас, и кто обеспокоен ей больше всех, расскажет altapress.ru.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
Скриншот видео UATV Channel

Что будет с полномочиями Зеленского после 20 мая

Первый срок Владимира Зеленского на посту президента уже закончился. Однако президентские выборы в стране не были объявлены из-за военного положения.

После истечения срока полномочий в качестве главы государства Зеленский будет уязвим для критики. Это обусловлено большим влиянием главы офиса президента Андрея Ермака, поделились обозреватели The Washington Post.

«Из-за условий военного времени администрация украинского президента сосредоточила необычайные полномочия. Это сделало Ермака, вероятно, самым могущественным главой офиса президента в истории страны, практически неотличимым от своего начальника», — указано в публикации. Также, по словам журналистов, близость Ермака к президенту и его влияние на Зеленского вызывает шквал критики среди населения Украины.

По мнению президента РФ Владимира Путина, вопрос легитимности Зеленского должен быть решен в политической и правовой системах Украины. Он отметил, что для России этот вопрос важен, поскольку, если речь пойдет о подписании документов, то они должны быть подписаны легитимными украинскими властями.

Что ждет Украину после 20 мая

Скорее всего, Зеленский будет доказывать свою легитимность при помощи диктатуры и жестоких мер, которые приведут Украину к еще большему внутреннему кризису. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

По мнению политолога, профессора Высшей школы экономики Марата Баширова, легитимность украинского президента определит мировое сообщество и граждане страны. Он отметил, что все стороны, задействованные в конфликте, должны ответить на вопрос, признают ли они Зеленского.

Также события после 20 мая повлияют на восприятие киевского режима внутри страны и добавят скепсиса за пределами государства — такому мнению пришли эксперты, опрошенные ТАСС.

Кто обеспокоен вопросом легитимности

Близким завершением срока президентских полномочий Зеленского обеспокоены западные партнеры Киева. Они понимают, что при отсутствии новых выборов встанет вопрос о легитимности власти в стране, заявил экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Вопрос о легитимности властей уже не раз вставал и в украинском обществе.

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