Опубликован полный проект мирного договора между Россией и Украиной 2022 года. Тезисы

Вот что говорится в документах:
- Украине не разрешается размещать на своей территории иностранные военные базы и контингенты, проводить военные учения с участием иностранных войск без согласия всех стран-гарантов;
- Максимальная численность армии Украины не должна превышать 250 тыс.;
- Вступать в НАТО Украине запрещено. То же касается других альянсов. Кроме того, Украина не должна участвовать в военных конфликтах на стороне одного из гарантов ее безопасности — России, Великобритании, Китая, США, Франции (в скобках указаны Беларусь и Турция);
- Русский язык предлагали наделить статусом государственном в Украине, но этот пункт не согласовали;
- Страны-гаранты не должны вмешиваться во внутренние дела Украины;
- Страны-гаранты не должны вводить войска на территорию Украины;
- Украина и Россия должны отменить все взаимные санкции, введенные с 2014 года.
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