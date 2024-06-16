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Политика

Опубликован полный проект мирного договора между Россией и Украиной 2022 года. Тезисы

The New York Times опубликовала проекты мирных договоров от 17 марта и 15 апреля 2022 года, а также совместное «коммюнике», согласованное Россией и Украиной на переговорах в Стамбуле 29 марта. Документы предоставили источники из Украины, России и Европы. Подлинность подтвердили участники переговоров.

Вот что говорится в документах:

  • Украине не разрешается размещать на своей территории иностранные военные базы и контингенты, проводить военные учения с участием иностранных войск без согласия всех стран-гарантов;
  • Максимальная численность армии Украины не должна превышать 250 тыс.;
  • Вступать в НАТО Украине запрещено. То же касается других альянсов. Кроме того, Украина не должна участвовать в военных конфликтах на стороне одного из гарантов ее безопасности — России, Великобритании, Китая, США, Франции (в скобках указаны Беларусь и Турция);
  • Русский язык предлагали наделить статусом государственном в Украине, но этот пункт не согласовали;
  • Страны-гаранты не должны вмешиваться во внутренние дела Украины;
  • Страны-гаранты не должны вводить войска на территорию Украины;
  • Украина и Россия должны отменить все взаимные санкции, введенные с 2014 года.

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