Опубликован полный проект мирного договора между Россией и Украиной 2022 года. Тезисы

The New York Times опубликовала проекты мирных договоров от 17 марта и 15 апреля 2022 года, а также совместное «коммюнике», согласованное Россией и Украиной на переговорах в Стамбуле 29 марта. Документы предоставили источники из Украины, России и Европы. Подлинность подтвердили участники переговоров.