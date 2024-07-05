День 863-ий. Самое важное к утру 5 июля

Замглавкома ВКС: с начала СВО системы ПВО сбили 42 тыс. воздушных целей. С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, российские средства противовоздушной обороны сбили 42 тыс. воздушных целей, включая 27 тыс. беспилотников, 550 самолетов, 180 вертолетов.

Медведев: с начала 2024 года на службу по контракту принято 190 тыс. человек. С начала 2024 года контракты с Минобороны России заключили около 190 тыс. граждан, рассказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, в среднем каждый день численность объединенной группировки войск увеличивается на 1 тыс. человек.