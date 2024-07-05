День 863-ий. Самое важное к утру 5 июля

Главные новости
-
Замглавкома ВКС: с начала СВО системы ПВО сбили 42 тыс. воздушных целей. С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, российские средства противовоздушной обороны сбили 42 тыс. воздушных целей, включая 27 тыс. беспилотников, 550 самолетов, 180 вертолетов.
-
Медведев: с начала 2024 года на службу по контракту принято 190 тыс. человек. С начала 2024 года контракты с Минобороны России заключили около 190 тыс. граждан, рассказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, в среднем каждый день численность объединенной группировки войск увеличивается на 1 тыс. человек.
-
Путин поблагодарил Катар за помощь в возвращении российских и украинских детей. В Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошли переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима Аль Тани. Владимир Путин пригласил эмира посетить Россию.
Одной строкой
Над Ростовской областью сбили 10 БПЛА
Власти Одесской области сообщили о повреждениях портовой инфраструктуры
Зеленский усомнился в участии Путина во втором саммите мира
Украинская армия признала отступление из района Канал в Часовом Яре
Самое важное - в нашем Telegram-канале