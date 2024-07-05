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Политика

День 863-ий. Самое важное к утру 5 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Замглавкома ВКС: с начала СВО системы ПВО сбили 42 тыс. воздушных целей. С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, российские средства противовоздушной обороны сбили 42 тыс. воздушных целей, включая 27 тыс. беспилотников, 550 самолетов, 180 вертолетов.

  • Медведев: с начала 2024 года на службу по контракту принято 190 тыс. человек. С начала 2024 года контракты с Минобороны России заключили около 190 тыс. граждан, рассказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, в среднем каждый день численность объединенной группировки войск увеличивается на 1 тыс. человек.

  • Путин поблагодарил Катар за помощь в возвращении российских и украинских детей. В Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошли переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима Аль Тани. Владимир Путин пригласил эмира посетить Россию.

Армия.
Армия.
unsplash.com

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