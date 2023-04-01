День 401-й. Самое важное к утру 1 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 30 марта

На донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 260 военнослужащих и наемников; На краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали до 85 украинских военных; На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, а также гаубицы Д-20 и Д-30; На херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 единиц личного состава и гаубицу «Акация»; Российская противовоздушная оборона перехватила три снаряда РСЗО HIMARS и сбила три украинских БПЛА.

Русский мир

Опубликована новая редакция Концепции внешней политики России. В ней Россия названа самобытной страной-цивилизацией, оплотом Русского мира и одним из суверенных центров мирового развития, а США названы основным источником мировых рисков.

«Рудименты доминирования» Штатов Россия намерена ликвидировать. Свое же право на существование РФ будет отстаивать всеми имеющимися способами. В концепции прямо заявляется о рисках обострения конфликтов с участием крупных стран и перерастания их в войну, вплоть до глобальной. Москва намерена заняться нейтрализацией угроз со стороны Европы и НАТО.

Россия готова применять вооруженные силы не только для отражения, но и для предотвращения нападений, причем не только на саму РФ, но и на ее союзников. Подчеркивается, что признание последних со стороны иных стран не имеет значения. В частности, всеобъемлющая поддержка обещана Абхазии и Южной Осетии, передает ТАСС.

Подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс». пресс-служба минобороны РФ

Обозначены приоритетные направления по выстраиванию сотрудничества с Индией и Китаем, странами Латинской Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, РФ намерена укрепить отношения с Ираном, Турцией, Саудовской Аравией, Египтом и Сирией, а также укреплять сотрудничество в зоне Каспийского моря.

Флагманским проектом России XXI века названа интеграция на евразийском пространстве и превращение его в зону мира и добрососедства. Также РФ намерена защищать россиян за рубежом и укреплять позиции русского языка в мире. В числе приоритетов фигурирует и защита Русской Православной Церкви.

Рукопожатие. из свободных источников

Белорусский мир

Ряд важных заявлений сделал в пятницу 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем послании к народу и парламенту страны. Он указал на угрозу третьей мировой войны с применением ядерного оружия и призвал незамедлительно начать урегулирование конфликта на Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг предложение.

Лукашенко предостерег Киев от попыток контрнаступления, которые могут, по его мнению, стать точками невозврата, и отметил, что ядерную державу победить невозможно, передает ТАСС. Источником же всех конфликтов последних десятилетий белорусский лидер назвал Запад, а конкретно, США, развязавшие «войну до последнего украинца».

По словам Александра Лукашенко, Белоруссию Запад тоже пытается втянуть в противостояние и готовит вторжение на ее территорию после провала «блицкрига» в 2020 году. На этом фоне белорусский президент ведет «настоятельные переговоры» со своим российским коллегой Владимиром Путиным о возвращении на территорию Белоруссии ядерного оружия.

Александр Лукашенко в Кремле , 11 марта 2022. kremlin.ru

Европейский мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз близок к обсуждению отправки на Украину «миротворцев», передает РБК. Венгерский премьер прогнозировал это и ранее. Он заявил, что государства Европы постоянно балансируют на грани войны с Россией.

По мнению Орбана, опасность третьей мировой войны абсолютно реальна и не является преувеличением. Он указал, что не видит, чтобы поддерживающих мир европейских лидеров становилось больше. Вместе с тем, высокопоставленные еврочиновники неоднократно заверяли, что Евросоюз и НАТО не будут участвовать в Украинском конфликте напрямую,

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал идею послать на Украину «голубые каски» крайне опасной, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что такие «миротворцы» — солдаты врага и наши прямые враги, поэтому должны быть безжалостно уничтожены.

Ядерное оружие. СС0

Важное — одной строкой

Вторая волна мобилизации не планируется — людей достаточно, причем прибавилось желающих служить по контракту, заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский; Генассамблея турецкого парламента одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО; Главы правительств Словакии, Словении и Хорватии — Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович, а также президент Молдовы Майя Санду, собрались на саммите в Буче; Российских дипломатов не будут высылать из-за ареста корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил президент США Джозеф Байден; Эстонский дипломатический работник выслан из России; Президент России Владимир Путин отправил в отставку послов РФ в Эстонии и Латвии; Около половины задержанных на Украине российских военнопленных подвергались пыткам и жестокому обращению, однако признаков геноцида не замечено, сообщил глава управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк; Россия отказалась от участия в Инициативе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения; Приняты меры для кратного увеличения производства востребованных вооружений, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин; Глава правительства Испании Педро Санчес попросил председателя КНР Си Цзиньпиня поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским; Правительство Норвегии сообщает, что Фонд национального благосостояния страны все еще не может вывести средства из России; Потолок цен на российскую нефть пока останется на уровне $60, заявили в Еврокомиссии; Запад продолжает наращивать эскалацию на Украине, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась; Председатель реготделения «Яблока» на Камчатке Владимир Ефимов оштрафован за дискредитацию ВС РФ на 200 тыс. рублей и лишен права публиковать материалы в интернете на два года; Законы об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, включая добровольцев, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самыми важными из рассмотренных в марте; На Украине вступил в силу закон «О медиа», позволяющий штрафовать и запрещать работу СМИ без суда за позитивное освещение действий России; Аргентина начала массово отказывать гражданам РФ в продлении туристического пребывания и оформлении вида на жительство, сообщили в консульском отделе посольства России; Грузия в начале текущего года более чем втрое нарастила экспорт легковых машин в РФ и в несколько раз — в страны ЕАЭС; Американская Lockheed Martin не в силах увеличить производство снарядов GMLRS для РСЗО HIMARS из-за нехватки оборудования и рабочей силы, передает Defense One; В отношении музыканта Семена Слепакова стартовала проверка по статье о дискредитации Вооруженных сил; Настоятель монастыря УПЦ в Киево-Печерской лавре митрополит Павел заявил о готовящемся «штурме Лавры»; Истребители МиГ-29 из Словакии уже едут на Украину. Также Братислава готова помочь с производством 155-мм снарядов для ВСУ, заявил министр обороны страны Ярослав Надь; Япония с 7 апреля вводит запрет на экспорт в Россию стали, алюминия и ряда изделий; Около 18 тыс. военнослужащих ВСУ прошли подготовку в странах Запада. 7 тыс. — в США, 11 тыс. — в 26 других государствах, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер; Киев заявил, что готовит контрнаступление и заинтересован в зарубежных тренировках военных.

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О самых важных новостях 30 марта, 400-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.