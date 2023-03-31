День 400-й. Самое важное к утру 31 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 30 марта

На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили более 340 военнослужащих, 2 танка, 4 БМП, 6 боевых бронированных машин, 9 автомобилей, установку РСЗО «Ураган», а также гаубицы Д-20 и Д-30; На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили за сутки до 130 военных ВСУ, 2 боевые бронированные машины, установку РСЗО «Град», а также самоходную гаубицу «Акация»; На Купянском направлении войска РФ уничтожили до 50 украинских военных в течение суток, а также 2 автомобиля; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 25 военных, 11 автомобилей и 3 гаубицы Д-30 ВСУ; На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих и 2 боевые бронированные машины; В Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1»; За сутки перехвачены 3 снаряда РСЗО HIMARS, а также уничтожены 2 украинских беспилотника; ВС РФ уничтожили в Херсонской и Запорожской областях склад с боеприпасами и хранилище топлива ВСУ; ВС РФ поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях; Средства ПВО РФ перехватили ракету «Гром-2» и сбили вертолет Ми-8 ВСУ.

Американского журналиста арестовали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже

ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича за шпионаж в Екатеринбурге, пишет «Коммерсант». Сообщается, что он якобы по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналиста задержали с поличным.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Эвану Гершковичу предоставлен консульский доступ. Ранее о запросе консульского доступа сообщал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американская издание The Wall Street Journal считает необоснованными обвинения в шпионаже, выдвинутые в адрес Эвана Гершковича, и призывает к его немедленному освобождению.

В Киеве продолжается противостояние из-за Киево-Печерской лавры

Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) и наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил, что президент страны Владимир Зеленский виноват в том, что от монахов УПЦ потребовали покинуть территорию лавры. По словам митрополита, Зеленский не смог остановить «одержимого бешенством» министра культуры.

Каноническая УПЦ заявила, что вооруженные автоматами полицейские находятся на территории Киево-Печерской лавры. При этом комиссия по описи имущества Киевской лавры покинула территорию монастыря, так и не начав свою работу.

Киево-Печерская лавра. ru.wikipedia.org

Также в СМИ появилась информация о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры в раскольническую ПЦУ. Управделами канонической УПЦ не подтвердил эти сообщения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает действия по выселению монахов Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей. Также стало известно, что киевский суд принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры, в котором говорится о недопустимости выселения монахов. Первое заседание назначено на 26 апреля.

Решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде примут не раньше июля

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об участии в Олимпиаде 2024 года в Париже российских и белорусских спортсменов не раньше, чем за год до начала игр, заявил президент МОК Томас Бах.

«Решение об участии атлетов с российскими или белорусскими паспортами определенно будет приниматься уже после того, как до начала останется один год. Как мы обозначили в наших рекомендациях, пока что мы хотим проследить за выполнением наших рекомендаций. Мы знаем, что это сложный вопрос», — заявил Бах.

Олимпийские игры. СС0 , alasdair massie

Тем временем, министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что Польша готова угрожать МОК бойкотом Олимпиады из-за возможного участия россиян. При этом он заявил, что на 99% уверен, что бойкот спортивного мероприятия не потребуется. Такая убежденность у польского правительства возникла после публикации рекомендаций МОК о критериях допуска россиян к спортивным состязаниям.

Напомним, МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе и только при условии, что те не представляют российские силовые ведомства, а также не занимались «поддержкой боевых действий».

Важное — одной строкой

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Он начнется 1 апреля и продлится до 15 июля, в вооруженные силы планируется набрать 147 тыс. человек. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призывников не будут направлять служить в новые субъекты РФ. Россия обвинила Болгарию и Чехию в нелегальном ремонте советских вертолетов для Украины Брокер БКС сообщил, что счета россиян в депозитарии Euroclear, денежные остатки на которых превышают €100 тыс., будут блокироваться в полном объеме. «Почта России» впервые с 2014 года отчиталась об отсутствии прибыли по итогам 2022-го. Убыток компании составил 27 млрд руб. вместо чистой прибыли 265,99 млн руб. за предыдущий год. Американская Kraft Heinz договорилась о продаже бизнеса по производству детского питания в России ГК «Черноголовка». Raiffeisen Bank решил продать российскую «дочку» или вывести ее из периметра группы, заявил CEO RBI Йоханн Штробль. Суд в Крыму приговорил контрактника к девяти годам строгого режима за дезертирство. Суд приговорил жителя Крыма к десяти годам тюрьмы за поджог военкомата и подготовку диверсии на железнодорожных путях. Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что полеты в новые регионы России пока выполняться не будут. Волжский городской суд Волгоградской области признал руководителя местного отделения партии «Яблоко» в городе Волжский Александра Ефимова виновным в дискредитации ВС РФ, его оштрафовали на 30 тыс. руб. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко призвал мировые энергетические компании поделиться прибылью в $200 млрд. Правительство Японии анонсировало новый пакет гуманитарной помощи Украине на $470 млн. Средства пойдут на разминирование территории и восстановление инфраструктуры. На прямую бюджетную помощь Украине ушло только 20% от общей суммы в $113 млрд, выделенной США для поддержки Киева. Около 60% из этой суммы ушло на финансирование для американских военных и рабочих, а также модернизацию военного арсенала США. Американская агропромышленная корпорация Archer Daniels Midland изучает варианты прекращения операций в России. США подготовили к настоящему времени около 7 тыс. украинских военнослужащих, другие 26 стран — более 11 тыс., заявили в Пентагоне. Также в ведомстве заявили, что в США завершена подготовка 65 военных Украины к применению систем Patriot. США не видят признаков переброски Россией тактического ядерного оружия в Белоруссию и намерения применить его на Украине — Белый дом. Бабушкинский суд Москвы арестовал заместителя исполнительного директора научно-технологического центра транспортных электро-химических решений МФТИ Виктора Москалева по делу о фейках в отношении ВС России. Курский районный суд оштрафовал бывшего школьного учителя Николая Бобрышева на 30 тыс. руб. за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Мировой зернотрейдер Viterra официально уведомил, что с 1 июля этого года прекращает экспорт российского зерна и обсуждает продажу активов в РФ. США предоставили Украине $400 млн на восстановление энергосистемы, включая электрогенераторы, а также гуманитарную помощь. Россия будет требовать отчеты от стран, проводящих расследования взрывов на морских газопроводах «Северный поток», заявили в МИД РФ. Безостановочный выпуск полнокомплектных автомобилей Lada будет невозможен с конца мая из-за перебоев с поставками комплектующих, в связи с этим корпоративный отпуск перенесен на более ранний срок — АвтоВАЗ. Россия будет учитывать дальнейшие действия Швейцарии в отношениях с НАТО при рассмотрении страны как нейтральной площадки для переговоров — МИД РФ. Парламент Молдавии продлил режим ЧП на 60 дней из-за рисков в связи с ситуацией на Украине. Французская ассоциация Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand вновь подали жалобу в Национальную антитеррористическую прокуратуру Парижа, они призывают расследовать деятельность компании TotalEnergies, чье топливо якобы использовалось для заправки российских самолетов в зоне спецоперации на Украине. Позиция Китая по конфликту на Украине будет определяющей для отношений КНР и Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом ЕС не добивается разрыва с Пекином, добавила она. В Белоруссии по запросу российской стороны задержан житель Тульской области Алексей Москалев, приговоренный судом в РФ к двум годам колонии за дискредитацию российской армии и сбежавший из-под домашнего ареста. Войска НАТО проводят под руководством ВМС Румынии военно-морские и военно-воздушные учения в дельте Дуная. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску отказался комментировать сообщения о поставках оружия на Украину, объяснив это политикой правительства. 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