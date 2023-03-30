День 399-й. Самое важное к утру 30 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 29 марта

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 310 военнослужащих ВСУ, а также 2 танка, 4 боевые машины пехоты, бронетранспортер, 9 боевых бронированных машин, 4 автомобиля и 2 гаубицы «Мста-Б»; На Краснолиманском направлении до 100 человек убитыми потеряли ВСУ за сутки, а также 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа и самоходную гаубицу «Акация»; На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 40 украинских военных, 3 автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика» и артсистему М777; На Купянском направлении ВС РФ уничтожили более 35 украинских военных, а также 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также противотанковая пушка МТ-12; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили за сутки более 50 украинских военных, танк, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и гаубицу Д-20; Войска РФ поразили склад боеприпасов в Харьковской области; Нанесено поражение 87 артподразделениям ВСУ на огневых позициях в 118 районах; За сутки уничтожено 8 украинских беспилотников и сбито 6 снарядов РСЗО HIMARS; ВС РФ уничтожили узел связи ВСУ в ДНР и четыре украинских пункта управления.

Глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси побывал на Запорожской АЭС в Энергодаре. В состав делегации входили 11 человек, включая трех инспекторов, которые прибыли для ротации и останутся на АЭС на два месяца. Их сопровождают семь представителей Департамента безопасности и поддержки ООН.

Рафаэль Гросси во время визита заявил, что военные действия вокруг ее территории усиливаются. По его словам, ситуация с безопасностью станции не улучшается, и должны быть предприняты меры для ее защиты от атак. Он рассказал, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС и сейчас обсуждает эту инициативу с Россией и Украиной. Он уточнил, что эта концепция предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции.

Запорожская АЭС. wikipedia.org/

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия поддерживает усилия главы МАГАТЭ, направленные на защиту безопасности на Запорожской АЭС. Также накануне визита советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял, что Россия продолжит диалог с МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности, даже если визит Гросси на ЗАЭС не принесет результатов.

Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде

В канонической Украинской православной церкви заявили, что подали иск в суд об оспаривании расторжения договора аренды. Наместник обители митрополит Павел заявил, что разрыв договора об аренде Киево-Печерской лавры невозможен в одностороннем порядке и без решения суда.

Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что 29, 30 и 31 марта, а также в другие числа выселять монахов из Киево-Печерской лавры не будут, так как для этого нет юридических оснований.

Киево-Печерская лавра. ru.wikipedia.org

СМИ сообщают, что накануне тысячи верующих, которых не может вместить ни один храм Нижней лавры, пришли в Печерскую обитель, покинуть которую Киев требует от монахов.

Кроме того, Совет федерации РФ принял заявление в связи с нарушениями прав верующих на Украине. Он призвал парламенты мира требовать от Киева прекращения дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями.

Убыток Банка России вырос за 2022 год в 27 раз

Банк России в 2022 году получил убыток в размере 721,7 млрд руб. — в 27 раз больше убытка за 2021 год (26,3 млрд руб.). Это следует из годового отчета регулятора. Как указывает ЦБ, такой показатель сложился за счет чистых расходов по операциям с ценными бумагами.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Убыток ЦБ от продажи акций банка «Открытие» и от внесения акций Московского индустриального банка в качестве взноса в имущество Агентства по страхованию вкладов составил 53% от всего убытка — 382,2 млрд руб. Кроме того, за год ЦБ получил чистые расходы в размере 315 млрд руб. из-за нереализованной переоценки по справедливой стоимости долговых обязательств иностранных эмитентов.

Из отчета ЦБ следует, что средства клиентов российских банков в иностранной валюте за год сократились на $67 млрд или на 27%, а их доля уменьшилась до 16% с 25%. Кроме того, объем обналичивания денег в банковском секторе за год вырос на 3% — до 64 млрд руб. Объем средств, выведенных за рубеж по подозрительным основаниям, сократился на 16% — до 36 млрд руб.

Важное — одной строкой

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