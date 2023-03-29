День 398-й. Самое важное к утру 29 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 28 марта

На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 240 военнослужащих, 3 боевые машины пехоты, 3 бронетранспортера, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и гаубица Д-30; На Купянском направлении ВСУ потеряли за сутки до 65 человек, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля; На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 125 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 пикапа, а также самоходная гаубица «Гвоздика»; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 18 военных и 5 автомобилей ВСУ; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли за сутки около 20 военных, а также 3 автомобиля; ПВО РФ впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB; Нанесено поражение 96 артподразделениям ВСУ на огневых позициях в 114 районах; Средства ПВО РФ за сутки перехватили 18 снарядов РСЗО HIMARS, а также 12 беспилотников ВСУ; ВС РФ уничтожили РЛС ЗРК С-300 ВСУ в Херсонской области.

Военная помощь Украине

Германия в ближайшие годы планирует увеличить военную помощь Украине. По информации Der Spiegel, заместитель статс-секретаря при Министерстве финансов ФРГ Флориан Тонкар в письме попросил бюджетный комитет Бундестага выделить на эти цели больше денег. Общая сумма поддержки может превысить €15 млрд вместо запланированных €3 млрд.

Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия повышает уровень своей вовлеченности в военный конфликт на Украине.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что западная бронетехника уже находится на вооружении подразделений десантно-штурмовых войск. В Минобороны Португалии заявили, что три танка Leopard 2A6, безвозмездно предоставленные страной, уже находятся на Украине. Ранее канцлер Германии Олаф Шальц подтвердил, что 18 немецких танков Leopard 2A6 уже доставлены на Украину.

Тем временем, Франция собирается удвоить количество поставляемых Киеву снарядов натовского калибра 155 мм, сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню. По его словам, число поставляемых Украине снарядов данного калибра вырастет до 2 тыс. в месяц.

На этом фоне заявил глава болгарского Минобороны Димитар Стоянов сообщил, что Болгария не может поставить Украине снаряды калибра 155 мм, которые применяют страны НАТО. По его словам, что у болгарской армии нет боеприпасов подобного калибра.

Атака на украинскую православную церковь

Министерство культуры Украины направило в монастырь канонической Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре уведомление об одностороннем разрыве договора аренды с 29 марта и начале работы комиссии по приемке имущества заповедника с 30 марта.

Киево-Печерская лавра. ru.wikipedia.org

Также стало известно, что люди в камуфляже выгнали монахов УПЦ из храма в Ивано-Франковске. Это последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области.

Глава Союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что папа римский Франциск готов быть посредником в переговорах по вопросу выселения Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.

МОК рекомендовал допускать до турниров российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет предложил допускать до турниров российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе — без флага, гимна и иной государственной символики, и только при условии, что те не представляют силовые ведомства или вооруженные силы, а также не занимались «поддержкой боевых действий». Рекомендации касаются только индивидуальных дисциплин — речи о допуске к командным соревнованиям не идет. При этом рекомендации не касаются Олимпиады 2024 года — по ней решение будет принято позже.

Зимние Олимпийские игры. СС0 , NailaJ

Олимпийский комитет России прокомментировал эти рекомендации. В ОКР их назвали признанием «собственной ошибки», а условия возвращения — неприемлемыми.

Ранее стало известно, что более 300 фехтовальщиков, включая девять медалистов Олимпиады в Токио, подписали открытое письмо с требованием не допускать российских спортсменов к соревнованиям, пока продолжается конфликт на Украине.

Важное — одной строкой

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что ситуация на Запорожской АЭС очень опасная и очень нестабильная. США изменили маршруты разведывательных беспилотников после падения MQ-9 Reaper в Черное море, теперь дроны держат на удалении от Крыма. Действия Китая подрывают доверие к нему как нейтральной стороне в отношении украинского конфликта, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его мнению, после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве стало «ясно, что Россия зависит от Китая». Пентагон планирует выпустить колоду игральных карт, на которых будет изображено оружие НАТО. Таким образом военным хотят помочь узнавать технику альянса на поле боя. Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что инициативы о немедленном прекращении огня в рамках конфликта на Украине могут оказаться «циничной ловушкой», которая позволит России выиграть время для передышки. Мэр Воркуты Ярослав Шапошников объявил о намерении поехать на Украину для участия в СВО. В Эстонии отрицают информацию издания Politico, согласно которой Таллин ненадлежащим образом использовал Европейский фонд мира для обновления своих арсеналов после поставок ВСУ. Об этом заявили секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм и бывший командующий Силами обороны страны депутат Европарламента Рихо Террас. С 21 сентября 2022-го до 28 февраля 2023 года российские банки предоставили участникам военной операции на Украине и членам их семей 180 тыс. кредитных каникул на сумму 69,3 млрд руб., следует из данных мониторинга Банка России. Многие терминалы спутниковой связи Starlink на Украине перестают работать, сообщил основатель группы «Народный Starlink» Владимир Степанец. Петиция с требованием запретить использовать боеприпасы с обедненным ураном опубликована на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что действия США и их европейских союзников направлены на эскалацию конфликта на Украине. По его словам, таким образом западные страны хотят «загнать Россию в угол». Суд в Приамурье приговорил мобилизованного сына матери-инвалида к условному сроку за самоволку. Правительство ЮАР в течение ближайших двух-трех недель определится с тем, как будет действовать в связи с ордером Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина, заявил председатель комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента ЮАР Супра Махумапело. Соединенные Штаты поддерживают сохранение потолка цен на российскую нефть, однако не ставят своей целью полностью вытеснить ее с мирового рынка, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Украина сформировала первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов, сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. В 2022 году США стали крупнейшим поставщиком нефти в ЕС, сместив с первого места Россию — Eurostat. США поддерживают идею специального трибунала по Украине. Будапешт будет и дальше блокировать санкции ЕС против российской ядерной энергетики, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. 53-летний житель Тульской области Алексей Москалев, которого ранее сегодня суд приговорил к двум годам колонии за дискредитацию ВС РФ, бежал из-под домашнего ареста до оглашения приговора. Производство артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет на предприятих в Челябинской и Кировской областях будет увеличено в 7−8 раз до конца года, заявили в Минобороны РФ. Около 2 тысяч зарубежных компаний ждут разрешения Минфина РФ на продажу активов в России — The Financial Times. 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Россия перенаправила объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго Евросоюза и стран G7, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов. По его словам, идет работа по переориентации поставок в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Евросоюз ищет способ предоставить государствам—членам возможность вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа, не вводя новые энергетические санкции. МИД РФ назвал неадекватной реакцию Запада на планы по размещению в Белоруссии ядерного оружия.

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