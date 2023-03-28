День 397-й. Самое важное к утру 28 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 27 марта

На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили более 400 военных, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 4 пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20; На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 65 военных, 2 автомобиля, САУ Krab, самоходная гаубица «Акация», а также гаубица Д-30; На Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили за сутки более 85 военных ВСУ, 2 боевые бронированные машины, а также гаубицу Д-30; На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 30 военных ВСУ, 2 автомобиля и гаубицу «Гвоздика»; ВС РФ нанесли поражение 93 артподразделениям ВСУ на огневых позициях в 107 районах; Средства ПВО РФ за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ; ВС РФ уничтожили склад боеприпасов бригады теробороны ВСУ в Харьковской области.

В США не видят переброски российского ядерного оружия в Беларусь

США не наблюдали признаков какого-либо конкретного перемещения ядерного оружия или намерения применить ядерное оружие на Украине с момента заявления президента РФ Владимира Путина 25 марта. 26 марта признаков перемещения ядерного оружия Вашингтон также не наблюдал, при этом США продолжат наблюдать за ситуацией. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Запуск «Искандеров». mil.ru

При этом официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя решение России о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия, заявила, что ядерная война никогда не должна быть развязана, а стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении украинского кризиса.

На этом фоне власти Литвы заявили, что обсудит с евроатлантическими партнерами, как реагировать на решение Москвы и Минска разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, и призовут ввести новые санкции против двух стран.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что реакция стран Запада не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Концерты известных исполнителей отменяют из-за их позиции к проведению СВО

Концерт Ани Лорак в Краснодаре отменен из-за ее отношения к спецоперации, сообщила пресс-служба мэрии Краснодара. Администрация отметила, что жители Краснодара высказались против выступления певицы, так как она в период СВО выражала поддержку руководства Украины.

Ани Лорак. СС0

Одновременно с этим стало известно, что в Ростове-на-Дону отменили концерты сразу нескольких популярных групп и исполнителей. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. По его словам, ростовчане не примелют выступления артистов, которые не поддерживают СВО.

«Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан. Помимо Ани Лорак отменены концерты ДДТ, Мумий Тролля, Машины времени, Валерия Меладзе и Александра Реввы», — сообщил Логвиненко.

Также отменены выступления Валерия Меладзе, которые должны были состояться 26, 27 и 29 апреля 2023 года в Новосибирске, Кемерово и Барнауле. Однако официально отмена этих концертов не комментировалась.

Валерий Меладзе. Фото из соцсетей

Напомним, 20 октября 2022 года украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Ограничения будут действовать в течение пяти лет. Они включают блокирование активов, запрет торговых операций и лишение госнаград.

Российских спортсменов могут допустить к международным соревнованиям под нейтральным флагом

МОК подтвердил свою позицию по вопросу об участии спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщил президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

«МОК подтверждает свою позицию по защите права атлетов на участие без национальной идентификации, следовательно — без гимна, без флага и без команд», — приводит слова Малаго издание Rai News.

При этом Эстония выступает против допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям, им «не может быть места на международной спортивной арене», заявили в пресс-служба эстонского МИД.

Олимпийские игры. СС0 , alasdair massie

Напомним, ранее группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, единогласно согласилась потребовать от МОК и Оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже отстранения российских и белорусских спортсменов.

Исполком МОК обсудит вопрос участия россиян в международных стартах 28 марта.

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