День 396-й. Самое важное к утру 27 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 26 марта

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили более 200 военных ВСУ, 9 боевых бронированных машин, 2 пикапа, 2 гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», 2 гаубицы Д-30, а также САУ Krab и 2 РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50; На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 90 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 2 гаубицы Д-30; На Купянском направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и 4 пикапа; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили за сутки до 60 украинских военных, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-30; На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также артсистема М777; ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Краматорска в ДНР; Средства ПВО РФ за сутки уничтожили 14 украинских беспилотников, перехватили 7 снарядов РСЗО HIMARS; ВКС России сбили в ДНР вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины; ВС РФ поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях; ВС РФ в Харьковской области поразили склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны ВСУ.

ЕС намерен ответить новыми санкциями , если Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Белоруссия еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — заявил Боррель.

В МИД Германии отреагировали на решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии и назвали этот шаг «очередной попыткой ядерного запугивания».

Евросоюз. Elliott Brown , CC BY 2.0 , part from original.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассчитывает на то, что Европа усилит санкции против России в ответ на это решение. Также он призвал к введению ограничений против «Росатома». В МИД Украины заявили о необходимости предотвратить размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. Ведомство потребовало созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы противодействовать планам российских властей.

При этом координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Беларуси.

Запуск «Искандеров». mil.ru

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия.

В Тульской области взорвался украинский беспилотник с боеприпасом

В городе Киреевск Тульской области, расположенном в 30 км от центра региона, упал украинский беспилотник ТУ-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой. На месте взрыва образовалась воронка глубиной пять метров, повреждения получили три частных дома.

В результате падения украинского беспилотника пострадали три человека. Как сообщают СМИ, пострадала несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения — у нее черепно-мозговая травма и множественные порезы от стекол. Ее и 20-летнего молодого человека доставили в больницу Новомосковска. У третьего пострадавшего — 36-летнего мужчины — ссадина на ноге и ушиб бедра. Он находится в ЦРБ Киреевска.

Киреевск находится более чем в 400 километрах от границы с Украиной.

Владимир Путин высказался о взаимоотношении России с Китаем

Россия не создает с Китаем военного союза и не угрожает никаким странам, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Потому что мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза», — сказал он в интервью каналу «Россия 24».

Владимир Путин и Си Цзиньпин. kremlin.ru

Также российский президент высказался на счет возможной зависимости России от Китая. По его словам, тему растущей зависимости России от Китая развивают завистники таких отношений. Также он заявил, что что зависимость европейской экономики от Китая усиливается еще сильнее, чем российской.

При этом американская газета Washington Post пишет, что США и их союзникам стоит быть готовыми к ответным действиям на растущий альянс России и Китая.

Важное — одной строкой

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