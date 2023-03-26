День 395-й. Самое важное к утру 26 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 25 марта

На донецком направлении ВС РФ уничтожили свыше 155 украинских военных и гаубицу Д-30; На краснолиманском направлении российские войска ликвидировали более 85 военнослужащих ВСУ; На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли до 70 человек, три автомобиля и гаубицу Д-30; На купянском направлении ВС РФ уничтожено до 55 украинских военных; В 112 районах российские летчики, ракетчики и артиллеристы поразили артиллерийские подразделения ВСУ на огневых позициях.

Контрнаступление ВСУ. Быть или не быть?

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что армия его страны пока не может перейти в контрнаступление на восточном направлении. Он объяснил это серьезной нехваткой танков, артиллерии, РСЗО HIMARS, а также боеприпасов.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об успехах ВС РФ на авдеевском направлении и выразил мнение, что Запад, несмотря ни на что, подталкивает Киев к контрнаступлению, это заметно по накоплению и переброске техники и личного состава, в том числе, прошедшего подготовку в странах НАТО.

Глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов сообщил, что мужчин района повально мобилизуют в ВСУ — забирают из домов, арестовывают и сразу без подготовки бросают в наиболее горячие места, фактически на убой, передает ТАСС.

Армия РФ , вооруженные силы РФ , танк , танковые войска. Министерство обороны РФ.

Контрактники и наемники

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российскую армию необходимо увеличить до 1,5 млн человек, причем ее состав должен остаться смешанным и включить в себя как призывников, так и контрактников.

Руководитель группы «Вагнера» Евгений Пригожин сообщает, что 5 тыс. бывших заключенных отработали контракт с «Вагнером» и получили помилование. По его словам, рецидив в течение месяца совершили всего 0,31% помилованных.

Тем временем газета New York Times указала на завышение Киевом численности «Украинского интернационального легиона». Ранее украинские власти заявляли о наличии в его рядах 20 тысячах наемников, однако NYT считает, что их всего 1,5 тысячи, а вербовка застопорилась.

Представитель польского правительства Михал Дворчик сообщил о гибели одного и тяжелых ранениях двоих граждан Польши, воевавших на стороне ВСУ. Также сообщается о гибели под Бахмутом наемника из Франции.

Деньги. unsplash.com

Дележка российских активов

Еврокомиссия рассматривает вариант вложить около $200 млрд замороженных активов ЦБ РФ под 2,6% годовых в «ликвидные активы с высоким рейтингом», сообщает Politico. Однако вложения могут обернуться и убытками в размере €4 млрд в год, а их возмещение может иметь политические последствия, передает «Коммерсантъ».

Ряд высокопоставленных западных чиновников идею конфискации российских активов не поддерживает, поскольку это может подорвать веру в систему международных соглашений. Кроме того, вырастет риск экспроприации активов Запада в будущем, пишет РБК со ссылкой на The New York Times.

Тем временем, «Укртранснафта» объявила о намерении с 1 апреля увеличить тариф за транзит российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» вдвое — с €13,6 до €27,2 за тонну. Впрочем, переговоры пока продолжаются. В «Транснефти» подтвердили, что компания в курсе намерений «Укртранснафты».

Добыча нефти. Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

Важное — одной строкой

В Энергодаре Запорожской области обнаружена конспиративная квартира украинских диверсантов, в которой нашлись самодельные взрывные устройства; Группа стран-кредиторов Украины продлила мораторий на погашение долга страны до 2027 года, пока действует программа Международного валютного фонда по экстренной помощи Киеву; Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни упрекнул Британию в том, что она не согласовывает свои действия относительно Украины с Евросоюзом; Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о необходимости готовиться к долгосрочной поддержке Украины; Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия не смогла достаточно поддержать Украину и польский производитель боеприпасов Dezamet в разы увеличит производственные мощности, чтобы нарастить поставки Киеву; Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию на Украине по телефону, Эрдоган поблагодарил Путина за продление «зерновой сделки»; Член Политбюро ЦК КПК Ван И назвал первостепенными задачами китайского правительства остановку боевых действий на Украине и возобновление мирных переговоров; Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о проведении переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем; Евросоюз может ввести санкции в отношении стран Центральной Азии, помогающих РФ обходить ограничения; РБК сообщает о снижении числа пожертвований украинским беженцам по сравнению с первыми месяцами специальной военной операции; Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз и НАТО, пока в стране продолжают действовать законы, нарушающие права меньшинств на использование родного языка.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 24 марта, 394-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.