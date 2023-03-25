День 394-й. Самое важное к утру 25 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 24 марта

На донецком направлении российские войска уничтожили более 380 бойцов ВСУ; На краснолиманском направлении ликвидировано до 125 украинских военных и реактивная система залпового огня «Град»; На купянском направлении уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ и польская самоходная артиллерийская установка Krab; На южнодонецком и запорожском направлениях ликвидированы свыше 40 украинских военнослужащих и такая же САУ; На херсонском направлении уничтожено также до 40 украинских военных и американская артиллерийская система М777. В ДНР ВС РФ поразили склад боеприпасов наемников «иностранного легиона»; В районе Сухого Лимана Одесской области ликвидирован ангар с украинскими беспилотниками; За сутки российские системы ПВО сбили 18 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS.

Международные контуры

Польша предложила на €3,5 млрд увеличить Европейский фонд мира, который выделяет деньги на оружие для Украины. Однако инициативу не поддержали Франция, Германия, Италия и Греция. Вместе с тем, поддержку Киева обсудили на переговорах в Оттаве лидеры США и Канады Джо Байден и Джастин Трюдо.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США мешают другим странам налаживать мирный диалог по Украине, передает ТАСС. Также в ведомстве отказались комментировать слухи о возможных телефонных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. «Коммерсантъ» со ссылкой на слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляки сообщал, что работа над организацией этого разговора ведется, однако «возникли определенные сложности».

Испания намерена включить вопросы относительно Украины в итоговую декларацию Ибероамериканского саммита, который пройдет 24 и 25 марта в Доминиканской Республике. Содержание этих вопросов пока не раскрывается. Также премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Франции Эмманюэль Макрон собираются в ближайшие дни и недели посетить Пекин. Ряд экспертов полагает, что они попытаются давить на руководство Китая по вопросу украинского кризиса.

Сергей Лавров. департамент информации и печати МИД России

Относительно гипотетических переговоров между Россией и Западом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые договоренности должны быть «юридически обязывающими и четко контролируемыми».

Милитаризация Европы и натовские поставки Украине

Еврокомиссия готовит законопроекты, которые позволят разворачивать и адаптировать в Европе предприятия для производства оружия и боеприпасов, заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, на саммите Евросоюза главы стран-участниц подтвердили обещание предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов, и ракеты класса «земля — земля» в течение года, если поступит соответствующий запрос.

Финансировать поставку будет Европейский фонд мира. Из него же выделят дополнительные средства для компенсации поставок из стран Евросоюза танков, бронемашин, артиллерии, систем ПВО и беспилотников. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что на донецком направлении в районах Миньковки, Марково и Часова Яра уже появилась натовская артиллерия.

НАТО открытые источники в интернете.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что Запад тянет с решением о поставках дальнобойных ракет и военных самолетов, передает «Коммерсантъ». Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что вопросы поставок Киеву боевых самолетов входящие в ЕС страны должны решать самостоятельно. Сообщается, что, например, Финляндия вряд ли сможет передать Украине истребители F/A-18 Hornet до 2026 года — они нужны ей самой.

«Грязные бомбы» для Киева

Одной из главных тем уходящей недели стало намерение Британии передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что применение ВСУ таких снарядов навредит самим украинцам, сообщает ТАСС.

По словам Кириллова, заражены будут, в том числе, и сельскохозяйственные земли, это обрушит экспорт продукции украинского агропрома на десятилетия или даже столетия. Растениеводство и животноводство понесут колоссальный ущерб.

Институт экологической политики армии США в 1994 году сообщал, что технологий снижения токсичности обедненного урана не существует, также крайне затруднена очистка районов его применения. А доклад королевского научного общества Англии 2001 года гласит, что основным последствием применения таких боеприпасов выступает рак легких.

Радиация. CC0

Посол России в Британии Андрей Келин в интервью «Известиям» заявил, что Россия не оставит без ответа все преступления Англии, включая поставки Киеву запрещенных вооружений. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал планы английских властей передать ВСУ вместе с танками боеприпасы с обедненным ураном соответствующими международному праву.

11 пакет санкций и подсчет репараций

Саммит ЕС намерен сформировать международный механизм учета нанесенного Украине ущерба. Это делается для подсчета репараций. Евросоюз работает над вопросам конфискации замороженных российских активов и финансирования Киева за их счет.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также анонсировала 11 пакет антироссийских санкций. По ее словам, он помешает России обходить ограничения, уже введенные ранее. ЦБ РФ, в свою очередь, на полгода продлил запрет продавать ценные бумаги недружественных стран неквалифицированным инвесторам.

Евро. Валюта. CC0

РБК сообщает, что из-за санкций доходы России по двусторонним государственным кредитам за 2022 год составили 11 млрд рублей вместо ожидавшихся 48,7 млрд. В 2021 году доход РФ по таким займам составлял свыше 52 млрд рублей, а в 2020 — более 64 млрд.

Важное — одной строкой

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 годам лишения свободы майора запаса Михаила Жилина, не желавшего отправляться на СВО и пытавшегося покинуть Россию в обход пункта пропуска; Имя Дарьи Дугиной получит одна из мелитопольских улиц, передает Общественная палата со ссылкой на главу города; Украина без встречных условий отдала России всех подлежащих транспортировке тяжелораненых, попавших в плен с начала конфликта; Польша и Еврокомиссия организуют конференцию по возвращению 16 тыс. детей из России на Украину; Евросоюз компенсирует Польше поставки оружия Киеву на сумму €800−900 млн; Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его пытались отравить российские агенты; Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал главной опасностью попытки Украины сделать из Грузии «второй фронт» для РФ; Конституционный суд Армении назвал законным признание юрисдикции Международного уголовного суда задним числом; МИД Эстонии высылает одного российского дипломата; Leroy Merlin покидает Россию, бизнес будет передан российскому менеджменту; Украина допустила принятие иностранцев на службу в военно-воздушные силы; У Генштаба есть решения на случай наступления ВСУ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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