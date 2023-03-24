День 393-й. Самое важное к утру 24 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 23 марта

На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 70 военных, а также БМП, 2 пикапа, боевую машину РСЗО «Град», а также артсистему М777; На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 250 военных ВСУ, 6 танков, 5 боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубицу Д-20; На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили более 80 военных ВСУ, 2 бронеавтомобиля, 3 пикапа, а также гаубицу Д-30; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ за сутки уничтожили до 50 украинских военных, 1 пикап, 3 автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30; На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и 5 автомобилей; За сутки нанесено поражение 76 артподразделениям ВСУ в 114 районах; Истребительной авиацией ВКС России в Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины; ВС РФ в Запорожской области уничтожили склад ГСМ 65-й механизированной бригады ВСУ; Средства ПВО России за сутки уничтожили 16 украинских беспилотников и перехватили 5 снарядов РСЗО HIMARS; Войска РФ уничтожили склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ласточкино в ДНР.

Новая военная помощь Украине

Ряд зарубежных стран объявил о новой военной помощи для Украины. Так, парламент Швеции поддержал передачу Украине военной техники на $604 млн. В пакет помощи будут включены танки, самоходные артиллерийские установки Archer и роботизированный комплекс 97, а также боеприпасы. Также Евросоюз планирует направить от €300 млн до €500 млн на помощь компаниям, производящим боеприпасы.

Президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил 14-й пакет военной помощи Украине, включающий три танка Leopard 2. Также власти Испании в ближайшие дни планируют направить Украине шесть танков Leopard. При этом в США заявили, что будут поставлять Украине танки Abrams из имеющихся в наличии, а не производить новые, как предполагалась раньше.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

Словакия сообщила об отправке четырех истребителей МиГ-29 на Украину. Помимо этого, стало известно, что около 30 украинских пилотов учатся управлять французскими многоцелевыми истребителями Mirage 2000.

На этом фоне чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия исчерпала силы для помощи Украине. Он сообщил, что Чехия могла бы предоставить Украине боеприпасы и системы ПВО, однако для их производства не хватает рабочей силы.

В МУС отреагировали на «угрозы» после ордера на арест Путина

В Международном уголовном суде после выдачи ордера на арест Владимира Путина выразили сожаление в связи с «угрозами» и «попытками воспрепятствовать» усилиям по привлечению к ответственности за действия, запрещенные международным правом.

Напомним, недавно СК ранее возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда, которые выдали ордер на арест Путина, а замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил МУС гиперзвуковой ракетой.

Дмитрий Медведев. kremlin.ru

При этом Венгрия не стала бы задерживать президента РФ Владимира Путина на своей территории по ордеру МУС. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Противоположное заявление прозвучало в Словакии. Страна исполнит решение МУС, выдавшего ордер на арест Владимира Путина, если он окажется в республике, заявил и. о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер.

На этом фоне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что арест Путина за рубежом стал бы равносилен объявлению войны.

На Raiffeisen Bank International оказывают давление , чтобы заставить ее прекратить бизнес в России

Европейский центральный банк нарастил давление на Raiffeisen, потребовав если не ухода из России, то плана действий в этом направлении. По сообщениям СМИ, ЕЦБ не требует немедленного ухода, настаивая на формировании плана действий по сворачиванию деятельности банка в России. Такой план может включать продажу или закрытие российского подразделения.

Банк. архив mrfin.ru

В Австрии выразили недовольство таким решением, но сам банк изучает «контролируемый выход» Пока Raiffeisen Bank не намерен предоставлять такой план, а некоторые австрийские чиновники сочли действия ЕЦБ необоснованным вмешательством.

На этом фоне стало известно, что Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных «спонсоров войны» за продолжение работы в России.

Важное — одной строкой

Глава МОК Томас Бах заявил, что выступает против политического влияния на спорт и не разделяет мнение о «коллективной вине» российских спортсменов. При этом он отметил, что МОК может рекомендовать запретить символ Z и активную поддержку СВО. СБУ заподозрила предприятие в Одессе в продаже инертного газа России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби счел оскорбительным награждение пилотов Воздушно-космических сил России, перехвативших американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Он сказал, что ему неизвестна «ни одна армия в мире», которая бы награждала пилота за то, что он «врезался в беспилотник». Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о двух обстрелах региона со стороны Украины за день. На Украине откроется представительство Международного уголовного суда. Глава Донецкой области Украины Павел Кириленко сообщил, что жители Бахмута специально прячутся, чтобы избежать эвакуации из города. В связи с этим, по его словам, осуществить эвакуацию мирного населения из Бахмута невозможно. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении медали «За храбрость». Медаль имеет I и II степени. Медаль будет вручаться «за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операцией по защите отечества и государственных интересов», а также по поддержанию или восстановлению международного мира. В зоне боев на Украине действует спецотряд «Тор», потенциальные цели для атак которого помечают спутники ЦРУ, пишет The Times со ссылкой на одного из бойцов. Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска (Бахмута). Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина является частью России. В Мелитополе произошел взрыв, пострадал полицейский. США опасаются поддержки плана Китая по Украине другими странами, сообщил Bloomberg. Официально Вашингтон критиковал план Пекина за то, что он выгоден только России. Адыгея направила 130 млн рублей на восстановление Геническа Херсонской области. В марте в России испытают быстровозводимый бункер-укрытие для Росгвардии. Впоследствии это укрытие планируют использовать в военной операции на Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западные страны должны готовиться к длительному конфликту на Украине, поскольку перспектив по его урегулированию пока не видно. Он назвал боевые действия на Украине «войной на истощение». Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС уже не рассматривается. По его словам, теперь речь идет о прекращении боевых действий вокруг атомной электростанции. На Украине заявили о переориентировании ВС РФ ударов на склады с горючим. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины». С 1 апреля Казахстан запустит онлайн-систему, которая будет отслеживать товары, пересекающие границу республики, тем самым Астана хочет продемонстрировать, что страна соблюдает введенные странами Запада ограничения против России. Страны ЕС продолжат работать над механизмами использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Саммит ЕС поддержал идею создания международного механизма учета ущерба, нанесенного Украине, для последующих репараций. ЦБ РФ продлил на 6 месяцев ограничения на перевод за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих. Протокол о членстве Финляндии в НАТО будет рассмотрен генассамблеей турецкого парламента на следующей неделе. Соединенные Штаты намерены снизить свою зависимость от поставок российской изотопной продукции, заявил министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Реакция России будет соразмерна конкретной военной деятельности НАТО на территории Финляндии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Ранее стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинистё подписал закон о вступлении страны в альянс. Дисконт на российскую нефть Urals снизился по сравнению с серединой января примерно на $8 на баррель и продолжит сокращаться, заявил вице-премьер Александр Новак. Блогер Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом) заочно арестован на два месяца, он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ — Басманный суд Москвы. Банк России уточнит перечень чувствительной корпоративной информации, которую компании могут закрывать после 1 июля текущего года с связи с санкциями — советник директора департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Павел Филимошин. 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